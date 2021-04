Волейболистки «Куаныша» вернулись в родной город

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Одни из лучших в стране. Волейбольный клуб «Куаныш» стал обладателем бронзовых медалей Национальной лиги Казахстана. 29 марта в финальной схватке, которая прошла в соседнем Павлодаре, наши девушки взяли верх над соперницами из «Алматы».

В среду вечером североказахтанские спортсменки вернулись в родной город. На вокзале их с бурными овациями, радостью встречали родные, близкие и болельщики. Интервью журналистам дала Екатерина Михайлова. Капитан «Куаныша» поблагодарила всех за поддержку и поделилась планами команды на будущее.



Екатерина Михайлова, капитан ВК «Куаныш»:

— Мы старались, добивались. Сейчас все в состоянии эйфории. Много есть, что сказать, но слов нет. За первое место еще рановато бороться, но будем стараться, тренироваться. Надеюсь, в следующем сезоне порадуем хорошим результатом. Сейчас надо отдохнуть, набраться сил, восстановиться.

Абай Альжанов