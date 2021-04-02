В областной библиотеке имени Сабита Муканова отметили Международный день детской книги

Культура, Дети/молодежь

21:03 2 Апреля 2021


Ежегодно 2 апреля по всему миру отмечается Международный день детской книги. Сегодня в честь этого праздника в областную библиотеку имени Сабита Муканова пригласили детскую писательницу Оксану Ефремову.

Вдохновение на создание деткой литературы женщине пришло после рождения дочери 20 лет назад. Свою первую книгу Оксана написала с ней же. А назвали ее «Конфетные стихи». Это был самиздат. Произведения также вошли в сборник рассказов писательницы «Мир через волшебную трубу», который был издан в 2013 году.

Оксана Ефремова — писатель, член областного литературного объединения им. М.Аверина:

— Сейчас я работаю над сборником рассказов, скорее всего там будет и фантастика, и реалистические рассказы уже о детях старшего подросткового, юношеского возраста. Дети выросли. 

 

Читайте также

В Петропавловске подвели итоги 3 тура областной олимпиады по общеобразовательным предметам
Как будет проходить обучение школьников
С начала 2021-го трое детей пострадали на дорогах СКО
Досуговый центр «Жүрек жылуы» для детей с особыми потребностями
Көрісу күні отметили члены областного совете ветеранов
Областной театр кукол отметил своё 30-летие
В русском драматическом театре готовятся к премьере
За два дня акции «Безнадзорник» в ЛОП на станции Петропавловск доставили 5 несовершеннолетних
Ядовитые игрушки обнаружены на прилавках СКО
В рамках празднования «Наурыза» в Петропавловске прошёл конкурс-фестиваль «Ән салдырған домбыра».
Как в СКО отметят Наурыз
Наградили участников конкурса «Караван доброты»