В областную библиотеку имени Сабита Муканова отметили Международный день детской книги

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied



Ежегодно 2 апреля по всему миру отмечается Международный день детской книги. Сегодня в честь этого праздника в областную библиотеку имени Сабита Муканова пригласили детскую писательницу Оксану Ефремову.

Вдохновение на создание деткой литературы женщине пришло после рождения дочери 20 лет назад. Свою первую книгу Оксана написала с ней же. А назвали ее «Конфетные стихи». Это был самиздат. Произведения также вошли в сборник рассказов писательницы «Мир через волшебную трубу», который был издан в 2013 году.

Оксана Ефремова — писатель, член областного литературного объединения им. М.Аверина:

— Сейчас я работаю над сборником рассказов, скорее всего там будет и фантастика, и реалистические рассказы уже о детях старшего подросткового, юношеского возраста. Дети выросли.