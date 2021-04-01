За сутки в РК выявили почти 1900 случаев КВИ

COVID-19: Казахстан

21:02 1 Апреля 2021

Свыше 500 заболевших коронавирусом выявили в столице, столько же в Алматы. Сейчас эти города находятся в «красной» зоне. Там уже усилили ограничительные меры.

Если говорить о регионах, напряжённая ситуация складывается в Алматинской области. За сутки плюс 220 заболевших. Почти до сотни доходит число заразившихся COVID-19 в Карагандинской и ЗК областях. Всего за сутки в нашей стране выявили почти 1900 новых случаев коронавирусной инфекции. СКО находится в «зелёной» зоне. За прошедший день зарегистрировали 17 случаев, 9 из которых в Петропавловске, 4 — в Тайыншинском районе.

Айгерим Мукашева

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В Казахстане растёт число заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 1 105 заразившихся.