Годы независимости глазами североказахстанцев. МТРК запускает цикл сюжетов, посвящённых 30-летию суверенитета нашей страны. Мы расскажем истории тех, кто вместе с Казахстаном прошёл путь становления молодой республики. Воспоминаниями о непростых 90-ых, кризисе и жизни североказахстанцев в этот период с нами поделился председатель областного совета ветеранов Ескендир Елеусизов. В первые годы независимости страны он был председателем совхоза и акимом района.

Через сутки Нурсултан Назарбаев станет первым Президентом новой страны. На карте мира появится Республика Казахстан. Это событие не стало неожиданностью ни для других государств, ни для самих теперь уже казахстанцев.

Вмиг разорванные экономические связи, кризис, чего не коснись — дефицит. Грела мысль о том, что получили взамен. Независимость! За нее ещё наши предки боролись во все времена. И когда из состава СССР выходили, знали, будет трудно. Прогнозировали и предполагали, вроде даже готовились. Но разве можно быть готовым к пустым прилавкам, безработице и безденежью.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:



— Вся наша система работала во взаимосвязи с другими братскими республиками. Когда каждый из них объявил свою независимость, экономические связи прервались. Составляющая производства этой продукции объекта разрывается. Эти предприятия останавливались. Некоторые даже останавливались.



Люди не получали зарплат и пенсий. Ескендир Елеусизов в это тяжёлое для страны время был акимом Пресновского района, ныне Жамбылского. Его рабочее утро начиналось со встречи с руководителем отдела соцзащиты. По списку отслеживали тех, кто уже полгода пенсию не видел. В порядке очереди выдавали, на всех денег не хватало. Как и хлеба. В Пресновке выпекали не больше 700 буханок в день на 9 тысяч жителей. Сельчане уже в пять утра в очереди. Случалось, доходило до драк, вспоминает Ескендир Елеусизов. Те, кто остался без булки хрустящего, шли к зданию акимата. Возмущались и требовали. И имели полное право, говорит экс-аким района.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:



— Наш первый Президент говорил о том, что эти трудности временные. Он всегда настаивал, что экономику надо перевести на рыночную. Социализм мы прожили, в нём нет будущего.



Это все понимают сейчас. А в 90-ые, когда элементарно не было электричества, в успех новой экономики верилось слабо. Мало кто знает, но Петропавловская ТЭЦ-2 тогда едва выживала. Потребители и предприниматели не могли заплатить по счетам. Из-за этого «котельная» СК была не в состоянии закупить уголь. В общем, круг долгов замкнулся.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:



— В день наш ТЭЦ-2 два эшелона угля сжигает. В каждом эшелоне 60 вагонов. 120 вагонов в день сжигает угля. Не на что было покупать уголь. ТЭЦ-2 была на грани остановки. Оказывается, образно говоря «печи» если останавливаются, то его заново разжечь уже невозможно. Перед такой катастрофой стояли.

Вся область была на грани того, чтобы остаться без электричества, которое и так по часам давали. Разорвать круг возможным было только за счёт должников. Принимали уже любую оплату. Товарами, продуктами — не важно. В итоге справились. А после уже и предприятия из кризиса выбираться начали, стали платёжеспособными.



Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:



— Экономика государства начиная с 1997, 2000-ых годов стала работать на благо людей. Люди стали зарплату получать, стабильно пенсию получать. Самое главное — производство. СКО аграрная область. Надо было наладить работу на земле.



А ещё запустить заводы, которые встали. Производство наладили. Пришли инвестиции, появились рабочие места. Таким было первое десятилетие молодой республики в глазах тех, кто прожил его вместе с Казахстаном — независимым Казахстаном.

Айгерим Мукашева