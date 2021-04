За сутки в РК выявили почти 1900 случаев КВИ

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Свыше 500 заболевших коронавирусом выявили в столице, столько же в Алматы. Сейчас эти города находятся в «красной» зоне. Там уже усилили ограничительные меры.

Если говорить о регионах, напряжённая ситуация складывается в Алматинской области. За сутки плюс 220 заболевших. Почти до сотни доходит число заразившихся COVID-19 в Карагандинской и ЗК областях. Всего за сутки в нашей стране выявили почти 1900 новых случаев коронавирусной инфекции. СКО находится в «зелёной» зоне. За прошедший день зарегистрировали 17 случаев, 9 из которых в Петропавловске, 4 — в Тайыншинском районе.

Айгерим Мукашева