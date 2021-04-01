31- летнего мужчину подозревают в краже у собственной матери

Правоохранительные органы

21:10 1 Апреля 2021

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31- летнего мужчину подозревают в краже у собственной матери. Жительница Петропавловска обратилась в полицию, когда обнаружила, что на её имя оформлен заем в микрокредитной организации на 60 тысяч тенге.

Оперативники сразу обратили внимание на сына женщины. Наркозависимый молодой человек уже имел проблемы с законом, был судим за имущественное преступление. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его причастность к преступлению установили. Он был единственным, кто имел доступ к телефону матери и знал пин-код её банковской карты, с которой и обналичили кредит. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Алишер Ашимов

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