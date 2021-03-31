У безработного горожанина изъяли свыше 560 разовых доз наркотиков

Более 560 разовых доз изъяли полицейские у подозреваемого в организации сбыта наркотиков. Также задержали четверых подельников, которые покупали наркотики у основного фигуранта и распространяли их. Что им за это грозит? Все подробности в материале, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента полиции.

Безработный 29-летний петропавловец попал в поле зрения полицейских еще три месяца назад. Всё это время оперативники вели работу, чтобы установить причастность молодого человека к реализации наркотиков. Оперативная информация подтвердилась, 24 марта его задержали по месту проживания. В квартире находились пакеты и расфасованные свёртки с веществами растительного происхождения.

— Анаша. Понятно же, по виду.

– Сколько здесь, примерно? Вес? Можете пояснить? Приблизительно могу сказать. Около килограмма, возможно, не взвешивал.

Изъяли 350 разовых доз марихуаны, 870 граммов гашиша — это более 200 доз. Общий вес каждого наркотика относится к особо крупному размеру. Также в руки полицейских попали 3 сотовых телефона, денежные средства, банковские карты.

Рахат Нурахметов – начальник отдела по противодействию наркопреступности УП г.Петропавловска:



— 45 расфасованных свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета и четыре полимерных пакета с указанным веществом. Согласно заключения судебно-химического исследования изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана высушеная» общим весом 1 кг 545 гр и гашиш, общим весом 872 гр. В отношении вышеуказанного гражданина была избрана мера пресечения «арест», в порядке статьи 150 уголовно-процессуального Кодекса. Ведется следствие.



В тот же день задержали четверых подельников в возрасте от 24 до 26 лет, которые покупали наркотики у основного фигуранта и распространяли их. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ведётся досудебное расследование. Полицейские также напоминают, что за сбыт наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Анастасия Остертак