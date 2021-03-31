Врачи многопрофильной городской больницы спасли 76-летнюю пациентку с 65% поражением легких. Пенсионерка поступила в тяжёлом состоянии, с высокой температурой и одышкой. Женщину оперативно положили в отделение реанимации, где медики целый месяц боролись за её жизнь.

Лечение осложнялось тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет и артериальная гипертензия. Врачи с соблюдением всех протоколов лечения спасли и выписали пациентку. В знак благодарности родственники пенсионерки подарили больнице два инвалидных кресла-коляски. Они востребованы среди всех категорий пациентов. Сейчас в многопрофильной больнице заполняемость коек составляет около 30%. 5 тяжелобольных проходят лечение в инфекционных стационарах.

Жанна Маутова- главный врач многопрофильной городской больницы:



— Все -таки продолжает регистрироваться инфекция. Вирусная пневмония поступает, но не в таком большом количестве. Процент занятости койки у нас небольшой. 12сек Сегодня мы получили подарки, которые нужны для деятельности нашей медицинской организации. В нашей многопрофильной больнице появились две коляски. Еще в декабре месяце получили одну лежачую каталку для транспортировки пациентов. Мы, конечно, очень благодарны за такие знаки внимания.



Жанель Бисенбаева