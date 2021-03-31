В СКО стабилизируется ситуация на рынке труда

Разное

21:24 31 Марта 2021

Что касается в целом рынка труда, то в регионе ситуация с ним стабилизируется. Об этом на онлайн-брифинге заявил руководитель управления координации занятости и социальных программ Алмаз Кошманов. По его словам, только за 2020-ый трудоустроили порядка 30 тыс. человек, создали около 13 тыс. новых рабочих мест, 90% из которых — постоянные.

Одним из эффективных инструментов для создания такой благоприятной ситуации стала реализация государственной программы «Еңбек», в которой в 2020 году приняли участие порядка 24 тысяч североказахстанцев. В 2021- ом в рамках заключенного меморандума планируется трудоустроить 26 тысяч человек и создать 12 тысяч новых постоянных рабочих мест.

Алмаз Кошманов- руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— С целью восполнения дефицита трудовых ресурсов в области продолжается работа по приему граждан из трудоизбыточных регионов страны. В 2020 году в область прибыли 1765 человек, при этом основная часть переселена в сельскую местность, где имеется значительный спрос на рабочую силу. Занятостью обеспечено порядка 96% трудоспособных граждан. В 2021 году область планирует принять порядка 2,5 тыс. человек.

Жанель Бисенбаева

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