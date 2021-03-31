В СК хотят повысить тариф на электричество

Вслед за повышением тарифа на «голубое топливо» в СК хотят повысить стоимость электричества. Коммунальная услуга может подорожать на 12%. Если раньше североказахстанцы в среднем платили монополистам по 8 тенге за киловатт/час, то теперь будут по 10 тенге. Сейчас в регионе насчитывается 157 тысяч потребителей электроэнергии.

К возможному повышению тарифа привели ряд факторов. Один из них повышение зарплат специалистам. Средняя составляет 163 тысячи тенге. Однако, монополисты считают ее низкой. Потому и выходит, что наблюдается большая текучка кадров, а вместе с этим дефицит рабочих рук. Не хватает порядка 300 квалифицированных специалистов. Вдобавок к этому назревает необходимость модернизации. Показательный пример, из 12 действующих котлов предприятия, которым больше полувека, 5 — находятся в плачевном состоянии. Износ ТЭЦ-2 составляет 67%.

Игорь Татаров, генеральный директор АО «Севказэнерго»:



— На сегодня программы инвестиции в отрасль не существует. Каждый выживает, как может. С 2018 года убрали норму прибыли. По сути энергетика работала по затратному методу. 3.02 Часть прибыли уходит на покрытие убытков в других сферах: зарплаты, закуп угля, логистика.



Монополисты видят решение проблемы в повышении тарифа для потребителей. Пока только на электричество. Стоимость 1 киловатт/час хотят повысить до 10 тенге. В сравнении с 2020-ым рост ожидается на 12%.

Игорь Татаров, генеральный директор АО «Севказэнерго»:



— Повышение тарифа мало может что-то изменить. Он позволит нам сохранить текущие ремонты и инвестиционную программу.



Рассматривать проект о новом тарифе будет антимонопольная служба до конца следующего месяца. После окончательного ответа в мае его введут. Напомню, в СК насчитывается 157 тысяч потребителей электроэнергии.

Абай Альжанов