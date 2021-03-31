В Петропавловске прошла 2 сессия городского маслихата седьмого созыва.

Народные избранники рассмотрели 5 вопросов. Говорили об изменениях городского бюджета на ближайшую трёхлетку, обсудили тему налогов и землепользования.

Один из ключевых вопросов касался реализации комплексного плана на 2021-2025 годы. Его уже утвердили в Правительстве. Документ включает в себя несколько основных направлений: агропромышленный комплекс, образование, здравоохранение и туризм. Говорилось в нём и о перспективах развития Петропавловска. За предстоящие пять лет в областном центре планируют возвести много социальных объектов. Поэтому уже сейчас нужно заняться поиском и привлечением рабочих рук. Кадровый вопрос в строительной сфере стоит остро. В настоящее время не хватает около 2 тысяч квалифицированных рабочих.

Анжелика Сычёва