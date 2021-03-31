Паводковая обстановка в СКО — специалисты дали прогноз

Осадки, высота снежного покрова и запасы воды местами выше нормы в 2 раза. Март в СК выдался снежным, а температура редко поднималась выше нулевой отметки.

Из-за этого весь первый месяц весны осадки накапливались и сохранялись. При этом почва промёрзла глубже, чем в прошлом году. В некоторых районах до 1,5 метра. В начале апреля, по прогнозам синоптиков, ожидается вторжение циклона, который принесет снег и дождь. Температура днём будет положительной, а ночью ниже нуля. Это будет способствовать разрушению снежного покрова. Начало интенсивного снеготаяния ожидают в конце первой декады апреля.

Наталья Левина, заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Уровень воды в Сергеевском водохранилище составляет 710 см, наполняемость на сегодня составляет 85 %.Подъёмы уровня воды по области начнутся с малых рек и прогнозируются в первой декаде апреля.Приток в Сергеевское водохранилище ожидается больше нормы до 60%. (около 2 млрд.м3).На сегодня на реке Есиль и её притоках в Северо-Казахстанской области ледовая обстановка стабильная, толщина льда варьируется до 99 сантиметров. В прошлом году максимальная толщина льда 31 марта составляла 73 сантиметра. Большая толщина льда создаёт условия для образования ледовых заторов, особенно на малых реках.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— С 15 марта на территории области проводятся взрывные работы на проблемных участках рек. Работы проведены на 14 участках. Работы проведены на общей площади 3415 м2, использовано более 400 кг взрывчатых веществ.



Айгерим Мукашева