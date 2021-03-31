Обследования по трем видам рака входят в пакет ОСМС

547 североказахстанцев умерли от разных видов рака в 2020-м году. На сегодня на учете в областном онкологическом центре состоят почти 10 тысяч человек. Чтобы своевременно выявлять опасную болезнь, медицинское учреждение сотрудничает с фондом обязательного медицинского страхования. В пакет ОСМС входят обследования по трем видам рака. В этом году на них выделили 421 млн тенге.

Сейчас в Казахстане существует три вида бесплатных онкоскринингов для населения:

-На рак молочной железы для женщин от 40 до 70 лет (обследование проводится раз в 2 года)

-На рак шейки матки для женщин от 30 до 70 лет (обследование проводится раз в 4 года)

-Скрининг на колоректальный рак для мужчин и женщин от 50 до 70 лет (обследование проводится раз в 2 года)



Среди онкологических болезней колоректальный рак занимает 5 место в СКО. На первом уже не первый год плотно стоит рак молочной железы. Недуги сложные с точки зрения лечения. Но, современная медицина доказала, что эффективнее и быстрее оно будет проходить, если выявить коварную болезнь на ранних стадиях.

Рашида Иванова, заместитель директора филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— В 2021 году выделено средств на скрининговые исследования в размере 421 млн тенге по нашей области. 129,8 млн на рак шейки матки. 198 млн на рак молочной железы и 93 млн на колоректальный рак.

В каких случаях деньги на обследования выделяются из казахстанской копилки здоровья? На общие клинические анализы, которые входят в стандартный пакет медицинских услуг, они не идут. Осмотры участковых врачей в рамках проверки на рак, шейки матки, например, средства ОСМС тоже не покрывают. Деньги фонда социального медицинского страхования нужны для дополнительной диагностики, обследований у узких специалистов. На них медики направляют пациентов, если находят в их организме какие-либо патологические изменения.

Рашида Иванова, заместитель директора филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:



— Раньше у нас были на рак предстательной железы, на рак желудка. Сейчас у нас осталось три вида скрининга. В настоящее время у нас застрахованного населения 82,2 %. Это средний показатель по РК 84%.



Незастрахованным североказахстанцам пакет ОСМС недоступен. В фонде призывают следить за своим статусом в новой системе и не забывать о здоровье.

Дарья Пышмынцева