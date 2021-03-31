На площадке РСЦК состоялась пресс-конференция с участием баскетбольной команды «Барс».

На площадке региональной службы центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием баскетбольной команды «Барс». Недавно на первенстве страны в Щучинске североказахстанские спортсмены стали чемпионами среди команд Высшей лиги. Надо сказать, у наших игроков это первая золотая медаль на соревнованиях такого уровня. Какой ценой досталась победа команде, и как ребятам удалось показать такой блестящий результат, расскажем в следующем сюжете .

Чемпионат по баскетболу среди мужских команд высшей лиги проходил 25 марта в городе Щучинске. По результатам игр наши ребята оказались первыми. В истории Северо-Казахстанской области, говорит тренер, на соревнованиях такого уровня команде еще не удавалось показать такой блестящий результат. Во многом это заслуга самих спортсменов.

Артем Козыркин, капитан баскетбольной команды «Барс»:



— Мы готовились к этой победе, шли, занимали 3, 2 места, всегда хотелось эту золотую медаль, команда была мотивирована, условия для этого у нас все созданы, чтоб становиться только лучше.



Показать такой достойный результат на чемпионате североказахстанским спортсменам помогло упорство и регулярные многочасовые тренировки. А еще отработанная тактика: перед каждой игрой ребята детально изучали команды соперников, их сильные и слабые места. Особенно перед финальными встречами.

Артем Козыркин, капитан баскетбольной команды «Bars»:



— Мы настраивались на последний бой, прям принципиально. Я бы видел команду из Аламаты и Шымкента, команды в прошлых чемпионатах составляли нам серьезную конкуренцию и зачастую нас обыгрывали и нам хотелось доказать, что мы сильнее и, думаю, у нас это получилось, в нужный момент я говорил нужные слова и ребята заводились, верили.



Во многом благодаря этой вере из 24 встреч, 21 — завершилась победой. Для кого-то общей командной победой, а для кого-то — даже личной. По результатам первенства MBP (ЭМБИПИ) игрок «Барса» Максим Налогов получил звание лучшего игрока чемпионата.

Максим Налогов, игрок баскетбольной команды «Bars»:



— Без моей команды не было бы и этого звания, спасибо всем за это, команда моя в меня верила, давала мне мяч в решающих моментах, и я справился с этой задачей. Это благодаря всем. В итоге я стал лидером по набранным очкам и по подборам нескольких критериев .

Напомним, победа североказахстанских баскетболистов на чемпионате республики дает нашим ребятам возможность пройти отбор в национальную лигу.

Анжелика Сычёва