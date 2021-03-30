Ключевые вопросы рассмотрели на заседании комиссии по земельной реформе

Продажа земель для казахстанцев. Этот вопрос на заседании комиссии по земельной реформе вызвал дискуссию. Общественный деятель Мурат Абенов и сенатор Ахылбек Куришбаев высказались против. Они считают, что не стоит продавать землю даже казахстанцам. Их инициативу поддержали не все члены комиссии. Компромиссное решение прозвучало от президента «Союза фермеров Казахстана» Жигули Дайрабаева. Он предлагает дать преимущественное право на продление срока аренды. Но не всем, а только добросовестным пользователям земель.

Жигули Дайрабаев, президент РОО «Союз фермеров Казахстана»:

— Сегодня есть право аренды земель на 49 лет в нашей стране, и, если землепользователь добросовестно трудится и эффективно её использует, то надо предусмотреть для него преимущественное право продления аренды для пользования. Для этого необходимо внести изменения в Земельный кодекс.

Но, конечно, это пока только идеи, которые нужно доработать. Встает немало вопросов об ограничениях по площади и самом понятии «добросовестный» аграрий. Политолог Расул Жумалы, в свою очередь, предложил передавать сельхозземли казахстанцам не только в аренду, но и в частную собственность по определенным критериям. Это предложение поддерживает и североказахстанский аграрий Еркебулан Мамбетов. В его хозяйстве порядка 30 тысяч га угодий, на 23 тысячах получают хороший урожай.

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К»:

— У нас порядка 2 тысяч людей, которые свои права аренды земель сельхозназначения передали в наше КТ. Мы работаем. Большие вложения делаем в производство. Поэтому хотелось бы, чтобы была стабильность. Конечно, по выкупу надо ещё думать, как это правильно сделать особенно добросовестным землепользователям, чтобы была возможность приватизации и параллельно долгосрочной аренды.

Особенно актуально этот вопрос встаёт на юге страны, где, чтобы разбить сад, нужны десятилетия. Зато в главном земельном вопросе поставили точку. Речь о полном запрете передачи сельхозземель иностранным жителям и компаниям, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также супругам иностранцев и лиц без гражданства.

Жалгас Сулейменов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Они не могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности, а также временного землепользования. Также согласно проекта вводятся изменения: земельные участки кандасам ранее предоставлялись, а теперь данной категории земельные участки предусматриваются для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного строительства.

Но только на праве временного бесплатного землепользования, по сути аренды. Члены комиссии уверены, что когда соответствующий закон примут, поставят точку важный земельный вопрос, который в 2016 году попал под действие моратория. Всего на первом заседании комиссии рассмотрели порядка 60 вопросов и предложений. Встречи будут проходить еженедельно.

Айгерим Мукашева