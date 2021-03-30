Юные каратисты вернулись с медалями

— Были в ожидании чуда. И вот наши желания исполнились. Заняли призовые места. Хотя, когда мы следили за боями, видели, что наши детки с белыми поясами. По готовности, не скажу, что слабее, но за короткий срок они были хорошо подготовлены.

— Мы встречаем своего внука Женю. Конечно, отговаривали мы его, сомневались, не верили. Но, когда смотрели сражения, это конечно. Дедушка спокойно, а я, конечно, уходила, не смотрела. Но приходила, когда слышала результаты. Я очень рада, не ожидала.

Домой 9-летний Женя вернулся с серебряной медалью. Занимается карате он два года. Говорит, этот спорт воспитывает боевой дух и смелость. На чемпионате выступил в весовой категории до 27,5 килограммов, победил двух соперников. А вот одному, к сожалению, проиграл. Но, Женя не расстраивается.

Евгений Черняев – каратист:

— Я рад, что занял второе место. Тем более, если занять первое место, мы бы поехали на чемпионат в Турцию. Но лучше, еще потренироваться и поехать подготовленным, чтобы там занять первое место.

А вот 10-летний Есболат Сарсембаев в спорте всего три месяца, но уже показывает хорошие результаты. Медаль на чемпионате, правда, не завоевал, но привез диплом «За бойцовский дух».

Есболат Сарсембаев — каратист:

— Я выиграл два боя. К сожалению, проиграл третий. Уступил более опытному сопернику с зелёным поясом. В следующий раз постараюсь занять призовое место. Рад, что меня наградили, таким дипломом. Это честь для меня.

Юные, но сильные духом. Так отзывается о своих подопечных Тойжан Сыздыков. Для них это первые масштабные соревнования, и они с достоинством защитили честь области. Всего в первенстве страны приняли участие 9 североказахстанцев. Трое из них стали серебряными призёрами, двое взяли бронзу.

Тойжан Сыздыков — главный тренер ашихара карате по СКО:

— Также двое были замечены за свой бойцовский дух и были награждены грамотами главным сенсеем. Еще двое были награждены за лучшую технику. Ашихара карате — новое направление единоборств, в которое входит ударная техника. Главная задача — положить соперника на пол и держать на контроле. Он очень хорошо развивается и считается международным видом единоборств. Теперь будем готовиться, тренироваться.

У ребят есть пара дней, чтобы отдохнуть. После начнут готовиться к следующим соревнованиям. Пройдут они 18 апреля в Таразе.

Алишер Ашимов