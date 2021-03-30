В Петропавловске прошло заседание общественного совета

С начала года в областном центре произошло 47 пожаров. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020-ого. Статистика печальная. Огненная стихия унесла жизни 6 петропавловцев, ещё 18 получили различные травмы. Материальный ущерб составил 12 миллионов тенге. Частые причины возгораний: нарушения при эксплуатации печи, электроприборов, взрывы газовых баллонов. Подтверждением служат последние громкие трагедии. При этом 60% пожаров случаются в частном секторе, а именно горит ветхое жильё.

Асет Шайкин, главный специалист управления по ЧС г.Петропавловска:

— В городе у нас проводится работа по разработке ПСД по улучшению водной структуры. По газовым баллонам: по поручению акима города сформирована мониторинговая группа с включением туда сотрудников жилищной инспекции, сотрудников акимата. Они обследуют заведения города. Особое внимание уделяется проверке мест общепита, которые находятся на 1 этажах многоквартирных домов.

Спасатели предложили усилить профилактические беседы как среди учащихся, так и среди взрослого населения. А ещё планируют внедрить систему сигнализации. На большее, сетуют спасатели, у них не хватает полномочий. Преградой служит мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Общественники пообещали разобраться в деталях темы.

Рассмотрели на слушании вопрос о признании квартиры в доме барачного типа в 19 микрорайоне бесхозной.

Марат Ерханов, руководитель отдела финансов акимата г.Петропавловска:

— Рассмотрено заявление гражданки, проживающей по улице 4 Линия, дом 24, квартира 1. С ее слов, соседняя квартира 7 лет является бесхозной. По истечении года со дня постановки на бесхоз недвижимости будет осуществляться работа по обращению в суд о требовании непризнания этой квартиры бесхозной. Будем возвращать ее в коммунальную собственность.

Члены совета единогласно поддержали это решение. Всего за круглым столом рассмотрели 3 вопроса.

Абай Альжанов