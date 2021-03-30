Поохотились на 9 млн тенге

Замерзнуть в снегу, умереть от голода или же остаться жертвами хищников — все это специалисты лесного хозяйства называют естественными процессами. Но все-таки для косуль куда более серьезную опасность представляют браконьеры. Случай незаконной охоты полицейские зафиксировали 28 марта в Лесном сельском округе Кызылжарского района.

Машину, которая остановилась на обочине, заметил, один из участковых полицейских. От предложения о помощи 64-летний мужчина отказался. Заверял, что ждет сына, который вот-вот должен принести нужную деталь, чтобы починить автотранспорт. Однако, вместо ожидаемых запчастей парень волок тушу сибирской косули. Подозреваемые утверждали, что просто хотели проверить завалявшееся дома гладкоствольное ружьё. Любопытство жителей региона может обернуться штрафом в размере 9 млн тенге или же лишением свободы до 3 лет.

Жанель Бисенбаева