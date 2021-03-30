На заседании Правительства обсудили, какой будет следующая пятилетка для СКО

До начала посевной кампании осталось чуть больше месяца. В Казахстане подготовка к весенне-полевым работам сейчас находится в самом разгаре. По словам министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, аграриям страны уже поставлено необходимое количество минеральных удобрений. В настоящее время заявки на получение субсидий для весенней страды активно поступают от работников полей Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областей. Скоро аналогичная работа начнется в Западном и Северном Казахстане. А как дела обстоят с техникой, которая в ответственный момент должна работать исправно, без сюрпризов?

Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства РК:

— Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется больше 141 тыс. тракторов, свыше 73 тыс. сеялок, в обработке почвы будет задействовано примерно 221 тысяча единиц техники.

Справились с посевной 2020-го на высоком уровне, несмотря на пандемию. Такую оценку прошлогодней работе отечественных аграриев на заседании правительства дал Премьер-Министр страны Аскар Мамин. Успех прошлогодних весенне-полевых работ он связал с несколькими факторами. Казахстанские работники полей с умом использовали агротехнологии, удобрения и пестициды. Отсюда и богатый урожай 2020-го. Такой же и даже лучше регионам предстоит получить в этом году.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:

— Поручаю акимам регионов завершить работу по утверждению субсидий в течение 1 недели. Затягивать с этим вопросов нельзя, чтобы не допустить проблем. Министру энергетики поручаю держать на контроле вопрос с дизельным топливом для проведения посевных работ, по утвержденным графикам и ценам. Министру сельского хозяйства совместно с акиматами областей следует обратить особое внимание на увеличение объемов производства социально значимых продовольственных товаров, за счет диверсификации площадей.

Три года плюс 54%. СКО постоянно увеличивает производство сельскохозяйственной продукции. На достигнутом одна из главных житниц страны не остановится и после утверждения нового комплексного плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— За 5 лет на 1,8 трлн тенге планируется реализовать 87 мероприятий. 70% средств — это частные инвестиции. 65% бюджета будет потрачено на дальнейшее развитие экономики. В сельском хозяйстве будут построены 52 молочные фермы, 6 откормочных площадок, 2 птицефабрики, перерабатывающие предприятия и теплицы.

По-новому, за счет развивающейся специальной экономической зоны «Qyzyljar», «задышит» и промышленность северного региона. В ближайшую пятилетку в области построят горно-обогатительные комбинаты. Добавим к этому еще 10 интересных проектов для подобной сферы и получим ее в абсолютно новой форме с возможностями, которых раньше было не так много. Новый комплексный план развития СКО на совесть залатает инфраструктурные «дыры». Качественными сделают 98 % дорог, 93% населения получат чистую питьевую воду.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:

— Будет создано более 26 тысяч новых рабочих мест. Стабильность рынка труда, занятость граждан — наш приоритет. Новые рабочие места станут стимулом для молодых специалистов, которые останутся трудиться в родной области.

За новый комплексный план СКО на заседании кабинета министров проголосовали единогласно. Ближайшая пятилетка на севере страны обещает быть насыщенной и интересной.

Дарья Пышмынцева