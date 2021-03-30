Как будут обучаться школьники региона в 4 четверти

Об этом сообщили в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций. Учебные заведения с численностью учащихся не более 300 человек продолжат работать в штатном режиме. А остальные школьники перейдут на комбинированный формат обучения. Для безопасности у каждого класса будет свой кабинет с количеством не более 25 человек.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— 70% основных предметов, таких как алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский русский, иностранный язык, будут изучаться в школе, а 30% — дистанционно. Это художественный труд, самопознание, общество и религия, НВП, основы предпринимательства и бизнеса, графика и проектирование и факультативы.

Анастасия Остертак