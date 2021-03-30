Антикоррупционная служба посетила Аккайынский район

Этот передовой молочный комплекс в селе Ленинском заработал в конце прошлого года. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард 200 миллионов тенге. На ферме ТОО «Иван Зенченко» насчитывается 1200 племенных буренок. Рассчитана она на 2000 мест. В год одна корова может дать до 5 тысяч литров молока. Всё благодаря хорошему уходу за поголовьем, комфортным условиям и новейшему цифровому оборудованию.

Геннадий Зенченко, директор ТОО «Иван Зенченко», Аккайынский район:

— Много проблем было, но справились. Скот пришёл, телиться. Сегодня вышли на позицию 11 тонн молока, в перспективе доведем до 30 тонн. По Аккайынскому району рабочие места создаем. 30 человек здесь постоянно работают. Средняя зарплата от 160 тысяч до 180 тысяч тенге. Столько получают скотники и доярки.

Антикоррупционная служба проверила, как проходят трудовые будни товарищества. Борцы с коррупцией посетили действующие корпуса фермы. Это, кстати, уже 7 -й по счёту комплекс предприятия. Следующий объект — районная библиотека в селе Смирново. Недавно по инициативе проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany» здесь открыли центр «Парасат Жолы».

Марьяш Шарипова, директор Аккайынской районной библиотеки:

— У нас есть 14 сельских библиотек, с ними работаем. У нас есть большой читальный зал. Проводим здесь крупные мероприятия. Большой фонд библиотека насчитывает. Также у нас работает коворкинг-центр.

В районном акимате рабочая группа посетила уголок «Открытого акимата». Его открыли в 2019-м. Здесь жителям оказывают более 100 видов госсуслуг по 5 различным направлениям. Получить помощь или консультацию можно и в онлайн-формате через Телеграмм, говорят специалисты. В 2020-ом сюда обратились 700 человек. С начала года — 93 аккайынца.

Майра Жакимсалова, главный инспектор акима Аккайынского района по социальным вопросам:

— Консультируем по 4 направлениям: сельское хозяйство, экономические вопросы, ЖКХ, социальная сфера. Специалисты оказывают услуги инвалидам. Работает 5 человек. График с 9:00 до 18:30. Если есть проблемы, которые мы не можем решить, мы передаем их акиму района. Он проводит прием граждан в любое время.

Приём граждан провёл руководитель антикоррупционной службы. Жаркын Галымов ответил на все поступившие вопросы аккайынцев, некоторые из них взял на контроль.

Жаркын Галымов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Пока у меня идет ознакомление с работой акиматов. Моя цель узнать, какая просветительская работа ведется с населением. Искоренение бытовой коррупции- одна из главных задач антикоррупционной службы.

Смирново — третий районный центр, где побывали с начала марта антикоррупционщики. Поездки по региону продолжатся.

Абай Альжанов