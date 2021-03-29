«Центру глаза АЙНА-КӨЗ» исполнилось 22 года

«Они подарили мне возможность видеть». Так Надежда Ермакова отзывается о специалистах «Центра глаза АЙНА-КӨЗ». К ним женщина обратилась в начале марта, когда ослепла на один глаз. Оказалась катаракта.

Надежда Ермакова, жительница г.Петропавловска:

— Меня 1-го числа положили, а 2-го сделали операцию. Прошла успешно, всё хорошо. Он с тобой разговаривает и как-то отвлекаешься. Не больно, ничего не чувствуешь. Я говорю тем, кто вот так с глазами болеет, обращаться надо вовремя.

Видеть мир вокруг — это огромное счастье, говорят пациенты центра. Среди них есть и те, кто полностью потерял зрение, и даже не надеялся снова увидеть близких. Но им помогли. За 22 года в «Центре глаза АЙНА-КӨЗ» провели свыше 30 тысяч операций, приняли 400 тысяч пациентов.

Нина Жильцова, жительница г.Петропавловска:

— Мне здесь очень удобно, комфортно. Я получаю все необходимые лекарства, лечение и всё, что мне полагается. В «Центр глаза АЙНА-КӨЗ» попала на лечение. Лечусь здесь уже 4 года. А может и больше. Хочу выразить глубокую благодарность.



Благодарность пациентов — самая лучшая награда для медика, говорят работники «Центра глаза АЙНА-КӨЗ». На дне рождения собралась лишь малая часть благодарных клиентов. Эта встреча — дань памяти главному врачу и основателю центра Любови Павловне Леонтьевой. Врача-офтальмолога с 45-летним стажем не стало в прошлом году. В память о ней здесь открыли мемориальную доску.

Современный центр, оборудование по последнему слову техники и 24 высококвалифицированных сотрудника. Таким «Центр глаза АЙНА-КӨЗ» знают сейчас. Таким его сделала Любовь Леонтьева. А начиналось ее детище с небольшого кабинета.

Олеся Леонтьева, генеральный директор учреждения здравоохранения «Центр глаза АЙНА-КӨЗ»:

— В одном кабинете сидели все: и доктор, и медсестра. Добрые пациенты, которые были довольны нашей работой и результатами, приносили шторки, столы, стулья. Не без людской помощи мы достигли то, что есть сейчас.



Ежегодно специалисты центра повышают квалификацию, а учреждение закупает современное оборудование. Это позволяет проводить сложнейшие операции и возвращать людям зрение даже при самых серьезных заболеваниях глаза. В прошлом году приобрели вот эту систему «VERION».

Сергей Бородкин, врач учреждения здравоохранения «Центр глаза АЙНА-КӨЗ»:

— Данная система — самая лучшая на данный момент в мире, потому что содержит много формул, которые предназначены для расчета хрусталика при таких заболеваниях как катаракта. Данный аппарат позволяет наиболее точно подобрать хрусталик. Потому что на каждого пациента идёт индивидуальный хрусталик за счёт размера и светопреломляющих сред.



Это диагностический модуль. Есть ещё и хирургический. Он своего рода «навигатор» для врача. Подсказывает, где сделать разрез и помогает с постановкой хрусталика. Ещё одна гордость центра — «Centurion». Его называют золотым стандартом при лечении катаракты. Таких аппаратов в Казахстане только три. Получить консультацию и лечение бесплатно может каждый в рамках пакета ОСМС. «Центр глаза АЙНА-КӨЗ» находится по адресу Шухова, 34. Вход со двора.

Айгерим Мукашева