Премьер-Министр страны Аскар Мамин прокомментировал февральский взрыв в одном из общежитии Петропавловска

Новости МТРК

21:38 29 Марта 2021

Напомним, причиной пожара в жилом доме, который произошёл 21 февраля, явился взрыв бытового газа в кафе, расположенном на первом этаже здания. В результате трагедии погибли 3 человека. Тела двух нашли на месте происшествия, еще одна девушка скончалась в реанимации.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:

— По факту взрыва бытового газа в городе Петропавловске возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы: пожарно-техническая, судебно-медицинская и взрыво-техническая. По завершению следственных действий будет дана оценка действиям соответствующих лиц и определена их ответственность. Ход расследования уголовных дел о пожаре находится на особом контроле Министерства внутренних дел.

 

Анжелика Сычёва

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