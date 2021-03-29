Последствия от неубранного с крыши снега

Сломалась сразу в нескольких местах и держится на честном слове. Вот так «изящно» вывеска одного из петропавловских салонов красоты висит уже третий день. И дело не в том, что она была ветхой и старой, да и вандалы здесь не причем. Виновники этой картины грозно повисли на крыше дома по улице Медведева, 10.

Валерия Афанасьева, предприниматель:

— Мы сначала не поняли, в чем дело, а уже, когда в конце рабочего дня вышли и поняли, что у нас упал снег с большими сосульками. В прошлом году у нас произошла аналогичная ситуация, только что у нас повреждения были минимальные по сравнению с этим годом. В прошлом году мы восстанавливали сами.



Тогда, чтобы привести поломанную вывеску в первозданный вид, хватило ремонта. Вложили в него примерно 50 тысяч тенге. Сейчас, по словам Валерии Афанасьевой, ситуация намного хуже прошлогодней и платить из своего кармана бьюти-заведение не хочет. Впрочем, по закону, оно и не должно. Спрос в данном случае с председателя жилищного кооператива, к которому относится этот дом. По поводу замены вывески стороны уже договорились между собой. А вот, как быть со снегом и сосульками на крыше многоэтажки?

Галина Драчук, председатель ЖК «Сигнал»:

— У нас мягкая кровля. Дом старый, жильцы пятых этажей за свой счет, так как в КСК нет денег, покрыли крышу, поэтому, естественно, они не пускают, как только на крышу кто-то лазает, она рвется.А чтобы вызывать высотников, у нас в КСК нет денег.



Нет, по мнению Галины Драчук, и никакой опасности от сосулек и снега. Тротуар от дома далеко, а значит прохожие в безопасности. Местным предпринимателям в сложившейся ситуации остается только пожелать удачи и терпения.

Дарья Пышмынцева