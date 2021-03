2021 год — Год поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане

The YouTube ID of b36_Y---y9FI is invalid.

Чтение как толчок к безграничным фантазиям. Слова из книги преображаются в образы, и каждый читатель воображает героев сказки по-своему. А вот 9-летний Ильяс Шаяхметов на месте главного персонажа представляет себя. Это помогает углубиться в историю рассказа и прочувствовать её немного иначе, говорит он.

Ильяс Шаяхметов:

— Я начал увлекаться книгами в 4-летнем возрасте. До этого любил слушать, как читает моя мама, наблюдать за ней. Моей первой самостоятельно прочитанной книжкой была сказка про Красную Шапочку. Сейчас же я увлекаюсь казахскими народными рассказами.

В неделю он прочитывает порядка 3 таких рассказов. Многие из них находит в детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова. И понятно, почему. В фонде сокровищницы насчитывается более 2 тысяч книг.

Анара Кусанова- руководитель методического отдела детско-юношеской библиотеки им. Г. Мусрепова:

— В этом году президент объявил год поддержки детского чтения и дети стали увлекаться чтением. В основном дети любят сказки, фантастику, 3 Д книги, компьютерная графика.



В течение года для детей здесь будут проводить кружки, игры и викторины. Сегодня в детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова насчитывается больше тысячи юных читателей.

Жанель Бисенбаева