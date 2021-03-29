1720 североказахстанцев получили полный курс вакцинации

COVID-19: Казахстан, Здравоохранение

21:36 29 Марта 2021

Первыми укол здоровья получают представители групп риска — медработники, педагоги и сотрудники служб силовых структур. Для этого в регион поставили порядка 9 тысяч доз двух компонентов. Иммунизацией первого специалисты охватили около 4 тысяч человек, половина из которых — медики.

Асет Жуматаев — руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО :

— Первыми прививались медицинские работники, а именно сотрудники инфекционных стационаров. То есть те лица, которые имеют прямой контакт. Они получили вакцину, теперь будут получать другие медицинские работники, которые также находятся в группе риска. Но не имеют прямого контакта с больными людьми.

Отчасти, прямого контакта с зараженными не имеют и сотрудники служб силовых структур. Однако, вакцинацию наряду с медиками они проходят в числе первых. С ними же прививку получают и педагоги.

Асет Жуматаев — руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО :

— Все объекты образования работают. С 4 четверти мы планируем возобновить работу всех классов. Соответственно, педагоги тоже контактируют с большим количеством детей. Есть тоже риски, поэтому если заболеет может заразить большое количество людей.

Полный курс вакцинации уже получили более 1700 североказахстанцев. Прививали их антигеном «Спутник- V», произведенным Карагандинским фармацевтическим комплексом. Тяжелых реакций специалисты не зарегистрировали. Иммунизацию уже отечественным QazCovid-in планируют с конца апреля. Сейчас вакцина проходит третью фазу проверки.

 

Жанель Бисенбаева

 

 

 

Читайте также

Более 250-ти полицейских СКО получили вакцину от COVID-19
В СКО в этом году 208 семей бесплатно пройдут процедуру ЭКО
Антикоррупционная служба СКО провела мониторинг деятельности госорганизаций сферы здравоохранения
В областном центре фтизиопульмонологии проходят лечение более 350 североказахстанцев
С 10 по 12 марта в городском кардиологическом центре бесплатный прием североказахстанцев вели столичные врачи
В Казахстане растёт число заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 1 105 заразившихся.
В областном лекарственном стабфонде запасли 19 тонн фармацевтической продукции
Жительница СКО не смогла продлить инвалидность и попросила помощи у антикоррупционщиков
Главный санитарный врач области подписал новое постановление
Проблемы местной медицины обсудили в областном маслихате
За последние сутки в регионе зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией
Проблемы Кызылжарской ЦРБ обсудили на пресс-конференции