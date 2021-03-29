1720 североказахстанцев получили полный курс вакцинации

Первыми укол здоровья получают представители групп риска — медработники, педагоги и сотрудники служб силовых структур. Для этого в регион поставили порядка 9 тысяч доз двух компонентов. Иммунизацией первого специалисты охватили около 4 тысяч человек, половина из которых — медики.

Асет Жуматаев — руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО :

— Первыми прививались медицинские работники, а именно сотрудники инфекционных стационаров. То есть те лица, которые имеют прямой контакт. Они получили вакцину, теперь будут получать другие медицинские работники, которые также находятся в группе риска. Но не имеют прямого контакта с больными людьми.



Отчасти, прямого контакта с зараженными не имеют и сотрудники служб силовых структур. Однако, вакцинацию наряду с медиками они проходят в числе первых. С ними же прививку получают и педагоги.

Асет Жуматаев — руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО :

— Все объекты образования работают. С 4 четверти мы планируем возобновить работу всех классов. Соответственно, педагоги тоже контактируют с большим количеством детей. Есть тоже риски, поэтому если заболеет может заразить большое количество людей.



Полный курс вакцинации уже получили более 1700 североказахстанцев. Прививали их антигеном «Спутник- V», произведенным Карагандинским фармацевтическим комплексом. Тяжелых реакций специалисты не зарегистрировали. Иммунизацию уже отечественным QazCovid-in планируют с конца апреля. Сейчас вакцина проходит третью фазу проверки.

Жанель Бисенбаева