Жительница СКО не смогла продлить инвалидность и попросила помощи у антикоррупционщиков

Не может добиться продления инвалидности. С такой проблемой в антикоррупционную службу обратилась жительница региона. Решить ее самостоятельно она не смогла. Ситуацию обсудили за круглым столом в профильном ведомстве. Там же стороны коснулись вопросов сотрудничества, а еще подробно обсудили качество медико-социальной экспертизы.

Долго и сложно. Так североказахстанцы часто отзываются о процедурах, связанных с медико-социальной экспертизой. Она нужна для особенных жителей региона, которые из-за проблем со здоровьем не могут трудиться, а значит обеспечивать себя. В области почти 26,5 тысяч лиц с инвалидностью. Из них свыше 5,5 тысяч в прошлом году прошли дополнительные освидетельствования, чтобы подтвердить свой статус.

Салима Алпысова, заместитель руководителя по медико-социальной экспертизе департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:

— Если человек болен, он получает плановое лечение в стационарах, наших медицинских центрах, и это параллельно на руках у них все документы есть. Мы в этом направлении много работаем с председателями ВКК, с врачами. Консультируем их, говорим, как это нужно делать, чтобы было не тяжело для наших услугополучателей.



Те, в свою очередь, имея необходимый пакет документов, могут пройти медико-социальную экспертизу за 5 дней. Выезжать для этого из районов в областной центр не нужно. Специалисты сами приезжают в населённые пункты и помогают людям с оформлением документов. Но, и здесь порой возникают недопонимания. С жалобой в антикоррупционную службу обратилась одна из североказахстанок. Она хочет продлить инвалидность, но не может. Пока добилась только пересмотра результатов специальной экспертизы, объяснил Дамир Хабибулин.

Дамир Хабибулин, руководитель управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— Исходя из своей неработоспособности, она не имела возможности прибыть к назначенному времени, попросила еще раз о том, чтобы госорган предоставил такую возможность. Но, в тот раз не получилось приехать. Уведомление в письменном виде она не получала, получала только звонки со стороны сотрудников. Сейчас срок на жалобу у нее истёк.

И у женщины возник вполне логичный вопрос: что ей теперь делать. Пообещали помочь борцы с коррупцией. Специалистам, которые следят за качеством медико-социальной экспертизы, предстоит заново проверить её документы. Примутся за это они уже в начале апреля.

Дарья Пышмынцева