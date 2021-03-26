Как будет проходить обучение школьников

Дети/молодежь, Образование

21:04 26 Марта 2021

1 апреля у казахстанских школьников начнется заключительная четверть. Как будет проходить обучение ребят?

25 марта главный санитарный врач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление. В документе говорится, что во всех регионах республики разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах, численность которых до 300 учащихся. Есть условие — количество детей в одоном классе не должно превышать 25 человек. Индвивидуальное же обучение во внеурочное время в группах не более 15 человек по разрешению администрации организации образования. В областях «зеленой» и «желтой зон обучение пройдет в комбинированном формате для учащихся всех классов, также с численностью детей — не более 25 человек. Кроме того, по новому постановлению ношение масок там тоже не является обязательным. А что касается тех, кто в зоне повышенного риска?

Шолпан Каринова, вице-министр МОН РК:

 

— Для тех, кто в «красной зоне» обучение тоже будет комбинированное. в общеобразовательных школах 1-5 классы, 1-7 — в международных школах и выпускные — 9 -11, остальные классы будут обучаться в дистанционном формате, если эпид. ситупация будет меняться, то формат будет меняться.

Анжелика Сычёва

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