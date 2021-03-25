В Казахстане растёт число заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 1 105 заразившихся.

Стремительно Covid-19 распространяется в столице и Алматы. Больше двух недель как эти города находятся в «красной» зоне. Не радует эпидобстановка и в Западно-Казахстанском регионе, а ещё в Атырауской области.

За последние сутки положительный результат теста на коронавирус там получили 65 человек. Сегодня Атырауская область перешла из «жёлтой» зоны в «красную». Больше всего заболевших зафиксировали в Алматы — 341 человек, ещё 195 — в столице, 104 — в Алматинской области, 92 — в Карагандинской. Лечение от коронавируса продолжают получать свыше 22 тысяч казахстанцев. 307 из них в тяжелом состоянии, самочувствие 76 оценивают как крайне тяжелое. На аппарате ИВЛ — 39 пациентов. Если говорить о СК, то эпидобстановка у нас значительно лучше, чем в других регионах. За сутки 7 заболевших. Регион находится в «зелёной» зоне.

Айгерим Мукашева