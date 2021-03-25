В Казахстане растёт число заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 1 105 заразившихся.

COVID-19: Казахстан, Важное за неделю

21:55 25 Марта 2021

Стремительно Covid-19 распространяется в столице и Алматы. Больше двух недель как эти города находятся в «красной» зоне. Не радует эпидобстановка и в Западно-Казахстанском регионе, а ещё в Атырауской области.

За последние сутки положительный результат теста на коронавирус там получили 65 человек. Сегодня Атырауская область перешла из «жёлтой» зоны в «красную». Больше всего заболевших зафиксировали в Алматы — 341 человек, ещё 195 — в столице, 104 — в Алматинской области, 92 — в Карагандинской. Лечение от коронавируса продолжают получать свыше 22 тысяч казахстанцев. 307 из них в тяжелом состоянии, самочувствие 76 оценивают как крайне тяжелое. На аппарате ИВЛ — 39 пациентов. Если говорить о СК, то эпидобстановка у нас значительно лучше, чем в других регионах. За сутки 7 заболевших. Регион находится в «зелёной» зоне.

Айгерим Мукашева

Читайте также

Председатель СКОФ партии «Nur Otan» Кумар Аксакалов принял граждан
С 28 февраля в СКО ослабят карантинные меры
В СК назначили нового руководителя областной антикоррупционной службы
На заседании акимата подвели итоги социально-экономического развития за 2 месяца 2021 года
Прошел 1 год с момента введения ЧП в Казахстане
За последние сутки в регионе зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией
В Казахстане утвердили Национальный план развития страны до 2025 года
Кумар Аксакалов провёл очередной приём граждан в онлайн-формате
Кумар Аксакалов раскритиковал работу аграриев Жамбылского района
В СК под угрозой подтопления 79 населенных пунктов
Весна для СК может быть непростой
После весеннего призыва 480 североказахстанцев отправятся служить Родине