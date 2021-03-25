На 200% выросла активность интернет-мошенников в Уалихановском районе

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев продолжает рабочие поездки по региону. О криминогенной обстановке рассказали начальники полицейских отделов Акжарского и Уалихановского районов. Раскрываемость преступлений почти стопроцентная. Однако, есть рост сообщений о мошенничестве. Подробности в материале пресс-службы областного профильного ведомства.

Отдалённость от областного центра и преимущественно степной ландшафт увеличивают риск кражи скота. В Акжарском районе в каждом сельском округе установлены специализированные загоны для безнадзорных сельскохозяйственных животных, заключены договоры и меморандумы.

Еркин Махметов — начальник отдела полиции Акжарского района:

— За 2020 год зарегистрировано общее снижение преступности на 41%. Раскрываемость — 94,5%. Принимаемые меры позволили добиться снижения регистрации основных видов преступлений: разбоев стало меньше, краж, хулиганств, мошенничеств, скотокрадств. Не допущено особо тяжких преступлений.



В Талшикском сельском округе с населением более 4 тысяч человек за порядком следят два инспектора полиции. На участке — райцентр и еще три населенных пункта. В прошлом году в округе зарегистрировано 22 преступления, к административной ответственности привлекли 406 правонарушителей.

О криминогенной обстановке говорили и на отчетной встрече в Уалихановском районе. В 2020-м полицейские зарегистрировали 84 преступления, раскрываемость составила 98%.

Руслан Алижанов — начальник отдела полиции Уалихановского района:

Мошенничество продолжает оставаться одним из самых распространённых видов преступлений, рост составил 200%. В условиях карантина большое распространение получила практика дистанционных онлайн-покупок, что способствовало распространению интрент-мошенничеств. В 2020 году зарегистрирован 1 факт. С целью профилактики в СМИ района, а также в соцсетях на постоянной основе размещаем информации предупредительного характера, о недопущении фактов мошенничества. Но, несмотря на это, данные факты продолжаются.

Среди проблемных вопросов также плотный трафик большегрузных автомашин, движение которых вызывает большую нагрузку на дорожное полотно. Здесь необходимо активизировать работу общественников и полицейских.

Анастасия Остертак