Антикоррупционная служба СКО провела мониторинг деятельности госорганизаций сферы здравоохранения

Завешения цен при покупке защитных костюмов и неположенные надбавки. Антикоррупционная служба провела мониторинг деятельности госучреждений сферы здравоохранения. В ходе ревизии борцы с коррупцией определили коррупционные проявления в работе ведомств и дали рекомендации по их устранению.

Почти за 2 месяца антикоррупционционная служба региона выработала 41 рекомендацию в деятельности организаций сферы здравоохранения. Специалисты ведомства проверяли как в регионе расходуются бюджетные средства, выделенные на борьбу с коронавирусом. Это приобретение средств индивидуальной защиты, оборудования, а ещё выплата надбавок медработникам. Кстати, о последнем. Во время мониторинга борцы с коррупцией выявили 3 госслужащих, которые 3 месяца получали незаслуженную надбавку. Сумма ущерба могла составить 540 тысяч тенге. Деньги в итоге вернули.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— Учитывая изложенные обстоятельства, необходим единый подход при выплате надбавок и усовершенствование механизмов на центральном уровне. Данный вопрос вынесен на рассмотрение в министерство здравоохранения. Озвученные рисковые зоны являются характерными не только для департаментов нашей области, но и всех территориальных подразделений страны.



Похожий случай произошёл в 1 городской больнице. В медучреждении начисляли надбавки 5 работникам, которые не были задействованы в борьбе с опасным вирусом. Вызвала немало вопросов у борцов с коррупцией и сфера госзакупок. В период разгара пандемии в облздраве заключили договор с индивидуальным предпринимателем о поставке защитных костюмов. Стоимость 1 штуки оценивалась в 40 тысяч тенге. При этом другой поставщик, а это ТОО «СК-Фармация», продавали такой же за 23 тысячи. Ситуацию разъяснил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Защитные костюмы были приобретены по такой цене в период действия ЧП. По всей стране был острый дефицит СИЗ по всей стране. Централизация закупа была у ТОО «СК-Фармация». Договор с поставщиком был заключен в отдельный период, в статусе заявки он был в марте. В этом месяце по постановлению правительства был сформирован резервный фонд. По этому резерву была составлена заявка с «СК-Фармация». Основной договор был заключён в мае, и он совпал с первым договором .



Все рекомендации руководители ведомств взяли на контроль. Работу по профилактике коррупционных проявлений пообещали продолжить.

Абай Альжанов