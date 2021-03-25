За прошедшую неделю в области произошло 7 пожаров

30 человек, в том числе 5 детей эвакуировали огнеборцы из горящего дома в Петропавловске. ЧП произошло сегодня в первой половине дня в одной из многоэтажек по улице Назарбаева.

В четверг утром в 5-этажке по улице Назарбаева, 221 горело здание гостиничного комплекса. На место пожарные расчёты прибыли уже через 3 минуты, ликвидировали огонь через 40 минут.

Николай Белоусов- заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— Силами пожарной охраны было эвакуировано 30 человек, из них 5 детей. При обследовании комнат всех помещений данного комплекса пострадавших не было. В ходе пожара ликвидировали 1 газовый баллон.

Неспокойными выдались дежурства у спасателей в выходные и праздничные дни. По тревожному вызову они выезжали несколько раз. 23 марта пожар случился в подвале многоэтажки по улице Мусрепова, 9Б. ЧС-ники эвакуировали 25 человек. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. В тот же день ближе к 8-ми вечера на пульт онгнеборцев снова поступил вызов.

Дмитрий Растихин — начальник управления ДЧС СКО:



— По улице Назарбаева, 225 в бывшем общежитии произошло возгорание. Причина та же- неосторожное обращение с огнем. 23 числа в районе Габита Мусрепова получила отравление женщина угарным газом. Причина отравления- плохая тяга печи.

Сложная обстановка выдалась и на дорогах области. Несмотря на регулярные оповещения о штормовых предупреждениях, за выходные спасатели вызволили из снежного плена 150 автомобилей и более 300 человек.

Серик Наурузбаев- начальник отдела ДЧС СКО:

— Сложная обстановка на дорогах области наблюдались в таких районах как Айыртауский, Г. Мусрепова, Тайыншынский, Уалихановский, М.Жумабаева. 57 сек Вот в Уалихановском районе застряла «Газель» с 14 людьми. На помощь им отправили вездеход.



С начала года спасатели провели 26 аварийных и 8 поисковых работ. Зарегистрировали порядка сотни снежных заторов.

Абай Альжанов