В русском драматическом театре готовятся к премьере

Долгожданная премьера, которая постоянно откладывалась из-за пандемии коронавируса. В пятницу 26 числа зрители областного русского драматического театра им Н.Погодина увидят спектакль «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер-постановщик этой работы — Тимур Каримжанов.

Почти, как кадр из страшного, но очень интересного фильма. С первых минут финального прогона спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» становится понятно, что оторваться от постановки будет просто невозможно. Настолько она сильная, завораживающая. И без того леденящая кровь повесть Николая Лескова, которая ожила на сцене русского драматического, заставляет сознание работать быстро и нервно, а сердце биться чаще.

Тимур Каримжанов, режиссер-постановщик областного русского драматического театра им. Н.Погодина:



— Давно мы хотели, чтобы русский театр обратился к русской классике. Очерк Лескова очень подходит. Мне кажется, здесь есть, такое, исследование русской души. Мы не отделяем ее от православия, поэтому здесь вопрос о прощении, а возможно ли простить.



Простить убийства, совершенные ради страсти и безумной любви. Она захватывает и не отпускает главных героев трагичной истории Катерину и Зиновия. Сильные чувства не наполняют и помогают им созидать, а наоборот разрушают все и всех на своем пути. У этой постановки сложилась не простая судьба, причем с самого начала. Премьеру спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» из-за пандемии перенесли почти на год. Во время режима ЧП актеры репетировали в зуме. Анатолий Наргеленас, рассказал, что делать это было сложно. Так же как и вжиться в роль властного фаната домостроя — Бориса Тимофеевича.

Анатолий Наргеленас, актёр областного русского драматического театра им. Н.Погодина:



— Есть роли, которые, как хороший костюм. Надел и он тебе, как раз в пору, и ты в этой роли купаешься. Есть роли, где ты как в тесном пиджаке или наоборот в мешковатом. И стараешься, как-то попытаться вжиться в это. 3:15 Кого бы я не играл, я должен, прежде всего, этот персонаж для себя защитить.

Увидеть премьеру острой и очень сложной истории на сцене русского драматического театра североказахсатнцы смогут 26 марта в 19.00. 27 числа в день храма Мельпомены актеры покажут его в 6 часов вечера.

Дарья Пышмынцева