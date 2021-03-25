В рамках празднования «Наурыза» в Петропавловске прошёл конкурс-фестиваль «Ән салдырған домбыра».

Культура

21:37 25 Марта 2021

Приняли в нём участие школьники, студенты и жители областного центра. Всего 20 конкурсантов в разных возрастных категориях: от 10 до 25 лет и старше. Проводился он по 2 номинациям: кюй и исполнение традиционных песен под домбру. Победителей наградили памятными призами.

Женис Кабдулбариев, руководитель фольклорного ансамбля «Теріскей»:

— В репертуаре участников песенного фестиваля мы не ограничиваем , они выбирают его самостоятельно, исходя из личных предпочтений. Главное, чтобы выбранная композиция хорошо «ложилась» на его голос и сценический образ: произведения могут быть как народных исполнителей, так и современные. Приветствуется и оригинальный подход, если кто-то исполнит кюи собственного сочинения. Шансов занять призовое место у таких людей больше.

Анжелика Сычёва

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