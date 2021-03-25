В Петропаловске прошел открытый городской турнир по бильярдному спорту среди ветеранов. В течение 2 дней 16 спортсментов — любителей боролись за звание лучшего. Состязание проводилось по дисциплине «комбинированная пирамида», это олимпийская система — 2 победы и 2 поражения. Кто стал победителем чемпионата, посвященного Наурызу, узнаете из нашего следующего материла.

Самые меткие и точные. Городской открытый турнир среди ветеранов бильярдного спорта в Петропавловске проходит впервые, стартовал он 20 марта. Организаторы приурочили соревнования к 30-летию Независимости нашей республики и празднику Наурыз. За чемпионский титул боролись 16 спортсменов.

Егор Пистогов, руководитель федерации бильярдного спорта СКО:



— Соревнования проходят по дисциплине «комибинированная пирамида», соревнования проводятся по олимпийской системе. до 2 побед, до 2 поражений. 01,49 В первый день у нас прошел отборочный тур, это 16 человек, 8 человек остались, останется 4 и потом 2 — полуфинал и финал



58-летний Владимир Хижняк, или, как называют его в узком кругу, «Василич», один из финалистов открытого турнира. Этому виду спорта он посвятил большую часть своей жизни, первый раз кий в руки взял еще в школьные годы, с тех пор не расставался с ним. За плечами Владимира десятки побед на соревнованиях различного уровня, не единожды свой профессионализм спортсмен демонстрировал на кубке Президента по бильярду.

Владимир Хижняк, участник соревнований:



— Люблю я этот вид спорта, воспитывает, несмотря на возраст такие качества, как уверенность, общительность, терпение, умения и по здоровью тоже плюсы. За одну хорошую игру мы нахаживаем до 5 км. Это для нашего возраста тоже очень хорошая нагрузка, которая не вредит. Еще бильярд современный ничем не хуже шахмат. Тут тоже нужно продумывать шаги, как забить, как сделать вывод.



Такой разумный и прагматичный подход к игре дал возможность Владимиру на состязаниях выдержать серьзную конкуренцию и завоевать призовое 2 место. Третье — жюри присудило его тезке Владимиру Бортникову, которое он разделил с Юрием Бородиным. Пальма первенства досталась Айтану Сагиеву.

Анжелика Сычёва