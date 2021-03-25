Турнир по хоккею среди госслужащих и представителей силовых структур прошел в СК

Служба службой, а спорт по расписанию. В праздничные выходные в областном центре прошёл любительский турнир по хоккею с шайбой. В борьбу за звание лучших вступили госслужащие региона и представители силовых структур. Первенство приурочили к 30-летию независимости страны.

Жаркие баталии, яркие сражения, настрой только на победу. В праздник Наурыз мейрамы полицейские, спасатели, госслужащие сменили повседневную рабочую форму на спортивную и вышли на лёд. Участие в турнире принимают 4 команды. Интрига в матчах остаётся до самого конца поединков. Это второй и финальный игровой день. Наступает кульминация соревнований.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:



— Турнир приурочен празднованию 30- летию Независимости страны и Наурыз мейрамы. Его проводим для развития массового спорта, привлечения населения для занятия спортом. Состязания проводятся с соблюдением санитарных норм. Планируем проводить турнир ежегодно.



После окончания игр — церемония награждения. С торжественным словом от имени главы региона выступил его заместитель. Гани Ныгыметов поздравил участников соревнования с Наурыз мейрамы и пожелал успехов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:



— Хочу поздравить вас с этим спортивным праздником. Спорт — это полезное занятие. Он помогает всем нам поддерживать физическую форму. Хочу сказать спасибо за вашу активность.



По итогам турнира почётное 3 место уходит в копилку сборной спасателей. Серебряные медали завоевали стражи порядка. А звания чемпиона удостоилась команда руководителей ведомств «Qyzyljar».

Максат Сатыбалдин, руководитель департамента юстиции СКО :



— Наша команда играет в хоккеи, футбол, иногда волейбол. Под руководством акима области создана наша команда. Впечатлений много. Хорошие эмоции. Я думаю, победила дружба, победил спорт. Благодарю организаторов турнира.



Состязания по хоккею с шайбой среди госслужащих и представителей силовых структур проводят впервые. Организаторы планируют проводить турниры и по другим видам спорта.

Абая Альжанова