Современные методы выращивания картофеля разрабатывают студенты Kozybaev University

В Kozybaev university в лаборатории кафедры «Агрономия и лесоводство» студенты занимаются выращиванием микрочеренков картофеля. Из одного растения молодые учёные получают почти восемь здоровых микроклубней.

Вырастить здоровый посадочный материал своими руками. Этим занимаются в новой лаборатории Kozybaev University. Работают над проектом магистранты специальности «Биотехнология». Выращивают в стерильных условиях микрочеренки картофеля.

Бинегуль Аусатова — магистрант Kozybaev University:



— Основным этапом является черенкование, то есть, полученное на первом этапе пробирочное растение, мы в стерильных условиях вынимаем из пробирки и делим на сегменты. Данные сегменты должны содержать отрезок стебля и лепесток, которые в дальнейшем пересаживаются в питательную среду. Она содержит все питательные для растения макро и -микро элементы, витамины. В дальнейшем после посадки питательная среда переносится на стеллажи, где соблюдаются все факторы для роста и развития.

Высокая потребность в выращивании картофеля — создание технологий вегетативного размножения. Традиционные методы, считает доцент кафедры «Агрономия и лесоводство» Эльмира Кантарбаева, малоэффективны. Поэтому внедряют технологии искусственного размножения с помощью метода in vitro.

Эльмира Кантарбаева — доцент кафедры «Агрономия и лесоводство» Kozybaev University:



— Мы занимаемся микроклональным размножением. Этот метод известен по всему миру. Преимущества данного метода заключается в том, что мы можем в год получить до 30-ти тысяч, а через полтора года получить до ста тысяч растений. Данный метод заключается в том, что мы занимаемся черенкованием картофеля. В будущем мы можем получать из пробирки до 20-ти тысяч растений.



После черенкования растение высаживают в теплице. В открытый грунт -чуть позже. С одного куста можно получить до 8-ми оздоровленных микроклубней.

Алишер Ашимов