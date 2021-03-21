Бегущая строка 22 марта 2021 года.

**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ''МТРК'' ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ КӨШЕСІ, 69 (2 ҚАБАТ) МЕКЕНЖАЙЫНДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ПУНКТТЕРІНДЕ ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ. ''WHATSAPP'' + 7-777-083-77-55. **** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ ''МТРК'' МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). ''WHATSAPP'' + 7-777-083-77-55. ****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ **** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1000 ТЕҢГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16. **** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1000 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16. **** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49. **** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49. ****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ **** 1 БІЛІМІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ:С АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕР ПРОФ СЕРТИФИКАТЫ ҚАЖЕТ). ТҮЙІНДЕМЕНІ КЕЛЕСІГЕ ЖІБЕРУ E-MAIL:MTRK@MAIL.ONLINE.KZ ТЕЛ. 8-701-535-86-39. **** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ 1:С БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ (ЖЕЛАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ПРОФ БУХГАЛТЕРА). РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА E-MAIL:MTRK@MAIL.ONLINE.KZ ТЕЛ. 8-701-535-86-39. **** БЕЙНЕ МОНТАЖШЫ ҚАЖЕТ. ТЕЛ. 8-7152-46-13-70, 8-7152-46-03-70. **** ТРЕБУЕТСЯ ВИДЕОМОНТАЖЕР. ТЕЛ. 8-7152-46-13-70, 8-7152-46-03-70. ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ **** ЛИЦЕЙ ЛОРД 15 СӘУІРГЕ ДЕЙІН БОЛАШАҚ 5-СЫНЫПҚА ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАЗАДЫ. ТЕСТІЛЕУ 2021 ЖЫЛДЫҢ МАУСЫМ АЙЫНДА ӨТЕДІ. ТЕЛ.8-7152-47-10-31. **** ЛИЦЕЙ ЛОРД ВЕДЁТ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ В БУДУЩИЙ 5 КЛАСС ДО 15 АПРЕЛЯ. ТЕСТИРОВАНИЕ СОСТОИТСЯ В ИЮНЕ 2021 ГОДА. ТЕЛ. 8-7152-47-10-31. **** ҚҰРМЕТТІ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ! ''ДІНИ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ДІНИ БІРЛЕСТІКТЕР ТУРАЛЫ'' ҚР ЗАҢЫНЫҢ 9- БАБЫНЫҢ 2 ТАРМАҒЫНА СӘЙКЕС: 10.12.2020 Ж. БАСТАП ДІНИ МАЗМҰНДАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ АҚПАРАТТЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖӘНЕ ДЕ ДІНИ МАҚСАТТАҒЫ ЗАТТАРДЫ OLX.KZ СЕРВИСЫНДА САТУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. **** УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ! НА ОСНОВАНИИ П. 2 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА РК ''О РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ'' С 10.12.2020 Г. ЗАПРЕЩЕНА ПРОДАЖА РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРЕДМЕТОВ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СЕРВИСЕ OLX.KZ. **** ҚҰРМЕТТІ СОЛТҮСТІКҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР! 2022 ЖЫЛДЫҢ 1 ШІЛДЕСІНЕН БАСТАП ПИК ҚЫЗМЕТІ БАСҚАРУ НЫСАНЫН МҮЛІК ИЕЛЕРІНІҢ БІРЛЕСТІГІНЕ ӨЗГЕРТІЛЕДІ. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ, СІЗДЕН БЕЛГІЛЕНГЕН МЕРЗІМДЕ МИБ-КЕ ӨТУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІҢІЗДІ СҰРАЙМЫЗ. ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТТЫ 46-94-77 ТЕЛЕФОН НӨМІРІ АРҚЫЛЫ БІЛЕ АЛАСЫЗДАР. **** УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОКАЗАХСТАНЦЫ! С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КСК МЕНЯЕТ ФОРМУ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА (ОСИ). В ЭТОЙ СВЯЗИ, ПРОСИМ ВАС ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД НА ОСИ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 46-94-77. **** ТҰҢҒЫШ РЕТ ПЕТРОПАВЛДА! ТАҚТАДАҒЫ КАРТИНА! КЕЗ КЕЛГЕН СУРЕТТІ БАСЫП ШЫҒАРАМЫЗ. МАТЕРИАЛЫ-ҚАРАҒАЙ. UV-БАСЫП ШЫҒАРУ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42. **** ВПЕРВЫЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ! КАРТИНЫ НА ДОСКАХ! ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, МАТЕРИАЛ – СОСНА, UV-ПЕЧАТЬ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42. **** ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ! СІЗ QORGAU ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 8-778-903-59-54 ТЕЛЕФОНЫ БОЙЫНША, QORGAU.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ Қ., Н. НАЗАРБАЕВ КӨШ., 69А МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСҚАН БІЗДІҢ КЕҢСЕМІЗГЕ ЖОЛЫҒУ АРҚЫЛЫ ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КЕҢЕС АЛА АЛАСЫЗ. **** УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ! В РАМКАХ ПРОЕКТА QORGAU ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛ. 8-778-903-59-54, НА САЙТЕ QORGAU.KZ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ В НАШ ОФИС ПО АДРЕСУ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. Н. НАЗАРБАЕВА, 69А. **** ПЕТРОПАВЛДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ФОТОМОЗАИКА СТУДИЯСЫНАН ЭКСКЛЮЗИВТІ ПОРТРЕТТЕР. ЖҮЗДЕГЕН ШАҒЫН СУРЕТТЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН КАРТИНА АЛЫСТАН ТҰТАС СУРЕТ СЕКІЛДІ, ЖАҚЫННАН ЖЕКЕ СУРЕТ БОЛЫП КӨРІНЕДІ. ТАБИҒИ КЕНЕПТЕ БАСЫП ШЫҒАРУ, СУРЕТ ЖАҚТАУЫНА ГАЛЕРЕЯЛЫ КЕРУ. ТЕЛ. 8-701-558- 06-42. **** ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРТРЕТЫ ОТ ПЕРВОЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СТУДИИ ФОТОМОЗАИКИ. КАРТИНА ИЗ СОТЕН НЕБОЛЬШИХ СНИМКОВ ВЫГЛЯДИТ ИЗДАЛЕКА КАК ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ВБЛИЗИ – КАК ОТДЕЛЬНОЕ ФОТО. ПЕЧАТЬ НА НАТУРАЛЬНОМ ХОЛСТЕ, ГАЛЕРЕЙНАЯ НАТЯЖКА НА ПОДРАМНИК. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.