В РК идёт приём заявок для участия в олимпиаде «Мың бала»

В прошлом году свыше 8700 североказахстанских школьников участвовали в Национальной олимпиаде «Мың бала». 200 из них прошли во второй этап, из которых 69 вошли в список победителей. В их числе и дочь Татьяны Новичковой Ярослава. Тогда девочка была в 5 классе. За победу ей вручили ноутбук и диплом.

Татьяна Новичкова:

— Так же Ярослава получила возможность обучаться на портале академии Елбасы. Это уникальная возможность, предоставленная учащимся сельских школ, показать свои способности. Для нас это впервые: мы рискнули и победили, вошли в 1000 лучших учащихся Казахстана. В этом году опять хотим попробовать свои силы.

Национальная олимпиада «Мың бала» — это первый масштабный проект, который проводится исключительно среди сельских школьников. В прошлом году количество участников достигло почти 300 тысяч казахстанских детей из 4 тысяч сельских школ страны.



Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:

— По результатам олимпиады определено 1000 победителей. Победители олимпиады получают возможность обучаться в лучших школах страны, а также доступ к дистанционной академической поддержке.

Олимпиада проводится бесплатно, участие может принять любой школьник 5 или 6 классов. Единственное условие — кандидаты последние два учебных года должны обучаться в сельских школах. Для участия в олимпиаде необходимо до 24 марта пройти регистрацию на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz.

Айгерим Мукашева