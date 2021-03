В казахском музыкально-драматическом театре Наурыз встретили творческим состязанием

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На сцене театра развернулся импровизированный казахский аул. Заглянув в одну из юрт, под шаныраком которого собралась вся семья, можно окунуться в атмосферу изобилия, тепла и уюта. Особенно ярким день в домашнем очаге становится накануне праздников. Как, например, в ауле под названием «Наурыз». По традиции в дом невесты направляется парень, чтобы поближе познакомиться с родственниками девушки.

Рашида Ибраева — сотрудник казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова:

— Традиция «Куйеу тусиру» — очень важный этап вступления в брак. Знакомятся родители со стороны жениха и невесты. Жених должен пройти ряд препятствий, которые для него подготовили родственники девушки. Таким образом, парень покажет свои способности, да и в целом, готов ли он к женитьбе.

После знакомства девушку забирают в дом жениха и проводят самый красивый казахский обряд «Беташар». Традиция уходит корнями в старину, когда парень до свадьбы почти не видел невесту, а родственники и вовсе не имели представления о ней. Тогда голову девушки накрывали белым платком, чтобы та своими поклонами выразила почтение и уважение старшему поколению.

Айбол Касым — актер казахского музыкально-драматического театра им.С. Муканова:

— Я представляю другой ауыл под названием «Магжан» и играю роль «жаршы». Под песню, восхваляющую красоту, статность и достоинства невесты, акын кончиком домбры открывает ей лицо, отсюда и название традиции — Беташар.

Глубокий смысл и значение имеет каждая традиция. Таковых на сцене театра показали пять. Творческий и технический персонал, облаченный в красочные национальные костюмы, воссоздали атмосферу праздничных дней.



Биржан Жалгасбаев — директор казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Особенность этого мероприятия в том, что в нем принимали участие все сотрудники театра. Разделившись на 5 команд, они показали традиции и обычаи казахского народа, которые сейчас, к сожалению, забываются. Лучший номер мы уже будем показывать в спектаклях нашим зрителям.

Завершилось праздничное представление богатым дастарханом, за которым собрались жители всех 5 аулов. Таким образом, коллектив хотел показать единство и сплоченность казахского народа.

Жанель Бисенбаева