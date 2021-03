Наградили участников конкурса «Караван доброты»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Щедрость, благородство, милосердие. В начале октября стартовал 3 этап республиканского конкурса «Караван доброты». Сегодня стали известны имена победителей.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Это замечательная инициатива, замечательный конкурс. Труды и заслуги были признаны, добрые дела отмечены. Сегодня я от лица руководства области пришел, чтобы поблагодарить со стороны акимата области.

Всего в конкурсе приняли участие почти 750 человек, в их числе 36 североказахстанцы. В том числе экс-журналист телеканала МТРК Айгерим Муканова. Девушку наградили в номинации «Қайырымдылық тарихи». Помощь многодетным, малообеспеченным семьям и одиноким пенсионерам. Айгерим неоднократно освещала темы благотворительности, так ее и заметили.

Айгерим Муканова, журналист:

— Очень приятно из телеканала я ушла, но мой труд заметили, оценили. С начала пандемии очень глубоко освещать тематику волонтерства. Как раз прошлый год был проведен под эгидой волонтеров. Это очень важно на самом деле популяризировать эту тему.

«Асар», «Тұған жер», «Батыл жүрек», «Мейірім жолында», «Қайырымдылық тарихи». Конкурс проходил по 5 номинациям. В первой хорошо себя проявила председатель общественного объединения «казахский культурно — просветительский центр» Urpaq» Гульбакша Мусабаева. Она популяризирует национальные ценности среди молодежи. Рассказывает и дает возможность погрузиться в казахскую культуру и историю. Гульбакша Мусабаева помогает и в организации добрых дел.

Гульбакша Мусабаева, председатель ОО «Казахский культурно -просветительский центр «Urpaq»:

— Летом мы оказывали помощь врачам, разносили обед. Они трудились 24 часа в сутки, им некогда было думать о еде. И все это делалось от чистого сердца. Тот, кто занимается благотворительностью он и получает благо.

Получить награду может каждый, главное — быть неравнодушным. Организаторами «Каравана доброты» стали Фонд Нурсултана Назарбаева и Ассоциация деловых женщин Казахстана.



Бахытжан Самиева, председатель Альянса женских сил СКО:

— Спасибо большое, что люди оказывают благие дела. Не ждут никакой награды, но мы их нашли и решили их наградить. Поэтому пусть эти награды всегда будут. Благотворительность она должна быть.

Номинантов наградили благодарственными письмами и памятными статуэтками. И подарили им хорошее настроение, исполнением песен и танцев.

Анастасия Остертак