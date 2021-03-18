За последние сутки в регионе зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией

COVID-19: Казахстан

21:47 18 Марта 2021

Тем не менее, эпидобстановку в Северном Казахстане врачи называют стабильной. В «зелёной зоне» регион с 21 февраля. За последнюю неделю показатель инфицированных снизился на 14 %. При этом не стоит забывать о мерах безопасности. Впереди выходные и праздничные дни. Проведение массовых мероприятий, связанных с Наурыз мейрамы, запрещено.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

—  Конечно, традиционно праздника у нас не будет, как мы привыкли, потому что с целью недопущения роста заболеваемости нам всем необходимо помнить, что мы не может проводить массовые мероприятия, гуляния, и Наурыз необходимо отметить в узком семейном кругу. Реже посещать места большого скопления людей, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки и носить маски. Единственным эффективным способом является вакцинация.

 

 

 

 

 

Анжелика Сычёва

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