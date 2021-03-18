За нарушение санитарных норм владельцев увеселительных заведений привлекли к административной ответственности

Правоохранительные органы

21:48 18 Марта 2021

О том, что в этом заведении систематически игнорируют правила санврачей, показали рейды мониторинговых групп. Владельцев ресторана привлекли к административной ответственности, все материалы полицейские направили в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. В списке нарушителей также владельцы сауны «Аквамарин» и ресторана «Созвездие».

Айдын Ахмагамбетов — заместитель начальника ОМПС УП г.Петропавловска:

— Мониторинговыми группами на территории областного центра выявлено 201 правонарушение. Наиболее часто встречающиеся правонарушения — это нарушение масочного режима, организация массовых мероприятий и нарушение режима работы.

Алишер Ашимов

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