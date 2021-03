В рамках второго этапа вакцинации в СК доставили 2800 доз вакцины «Спутник V»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В феврале по всей стране стартовала прививочная кампания против коронавируса. За это время вакцину «Спутник V» российского производства получили более 95 тысяч наших соотечественников.

В СК доставили 1200 доз. Препарат вводили, в первую очередь, тем, кто трудится в инфекционных стационарах. Позже «Спутник V» получили и другие медицинские работники. Это про первый этап вакцинации. С 1 марта в области стартовал второй. На этот раз в регион доставили 2800 доз вакцины, разработанной специалистами московского института «Гамалей». «Спутник V» ставится медикам, педагогам, сотрудникам силовых структур, полицейским, а также людям с хроническими заболеваниями. Напомню, в регионе организованы 19 специальных прививочных пунктов. 4 из них расположены в Петропавловске.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Провакцинировано 1006 человек. В том числе продолжается вакцинация медработников и педагогов, представителей силовых структур в рамках второй партии. Получили препарат 450 медработников, 13 сотрудников СЭС, 254 педагога, 125 работников силовых структур, 155 полицейских. Вакцина переносится удовлетворительно, осложнений не отмечается.



Абай Альжанов