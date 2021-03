Автомобиль «Toyotа Land Cruiser» подарили представителю госорганов в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Два здания в Петропавловске конфисковали у коррумпированного экс-чиновника и передали в коммунальную собственность. В департаменте госимущества и приватизации рассказали о самых интересных инцидентах.

Подарок от чистого сердца. По закону, если госслужащим вручают презент, они обязаны сдать его в департамент госимущества и приватизации. Блокноты, ручки, часы. Всё это банально. Североказахстанцы предпочитают нетривиальные подарки.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Одному из госслужащих «спасибо» сказали коробкой конфет. Правда, просроченных. Видимо, благодарность всё-таки была не от всего сердца. Конфеты пришлось уничтожить. А вот в другом госоргане, клиенты более благодарные. Подарили… автомобиль. Toyotа Land Cruiser 2010 года выпуска оценили в 5 млн тенге.



Оформили договор дарения и передали на баланс госоргана, к сожалению, нам так и не сказали какого. Но автомобилем уже пользуются. Вот такой подарок от частного лица. А другой госструктуре вручили фотоаппарат стоимостью 300 тысяч тенге. Занимается департамент госимущества и приватизации также конфискатом. Как правило, это неплохой товар, но без документов. А значит контрабанда. Правда, таких сейчас мало из-за закрытых границ. Но интересные товары всё же встречаются.

Аман Турегельдин, руководитель департамента госимущества и приватизации СКО:



— Это снегоходы, автомашины, медицинские маски и спирт был передан, которые были конфискованы.Маски и спирт — это была контрабанда, которая была изъята без документов. А мы в дальнейшем передали управлению здравоохранения, военному институту и госорганам.



Конфискат сначала предлагают госорганам. К примеру, снегоход, который изъяли у браконьеров, служит теперь не во вред, а на благо животному миру в национальном парке «Бурабай». Самый интересный конфискат, наверное, за последнее десятилетие — это два административных здания коррумпированного экс-чиновника.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Вот одно из них. На 1-ом этаже здания когда-то располагалась столовая «Айналайын», после «Central city cafe». Оказалось, что помещение выкупил экс-заместитель руководителя управления финансов. Тот самый, которого арестовали за хищение 500 млн тенге и обвинили в использовании бюджетных денег для приобретения недвижимости. Собственно вот она. Имущество конфисковали и передали в коммунальную собственность.

Планируют открыть художественную галерею. Ещё одно здание, конфискованное у экс-чиновника, детский центр по Жумабаева. Там облздрав хочет разместить филиал поликлиники. Два здания оценили в 230 млн тенге. Если же товар госорганам не нужен, его выставляют на аукцион. В 2020 провели 11 торгов. С молотка ушло товаров почти на 25 млн тенге. Зачастую, цены были намного ниже рыночных.

Ещё одно направление работы департамента — оптимизация площадей. Случалось, что в огромном помещении сидели по 2-3 специалиста. А в другом ведомстве теснились вдесятером. В 2018 году провели инвентаризацию, выявили 10 тысяч квадратных метров излишних площадей. Половину удалось оптимизировать.

Аман Турегельдин, руководитель департамента госимущества и приватизации СКО:

— В прошлом году благодаря этой работе у нас освободилось 3 здания площадью 1 307 квадратов, которые передали в районную коммунальную собственность. Позволило в департамент юстиции переселить департамент внутреннего госаудита. Они раньше многие годы арендовали у частника.

И тратили на это 6 млн тенге ежегодно. Сейчас платят только за коммунальные услуги. В этом плане хорошо себя зарекомендовал проект «Единый балансодержатель». 5 лет назад его запустили в министерстве финансов в рамках пилота. Суть такова: имущество всех подведомственных минфина передали одному комитету. Он стал в каком-то смысле завхозом 4 госорганов, которые теперь не беспокоятся о содержании зданий и автомобилей.

Аман Турегельдин, руководитель департамента госимущества и приватизации СКО:



— В каждом районе у нас есть коменданты, которые следят за работой организаций, т.е. подрядчиков, которые выиграли охрану, клининговые услуги, транспортное обслуживание. Данный проект эффективен в использовании госимущества.



А ещё позволяет сэкономить. Канцелярию, к примеру, оптом для 4 госорганов закупать выгоднее, чем для одного. Менее затратно и арендовать автомобили, а не покупать. Было бы неплохо, говорят в департаменте, если бы и другие госорганы подключились. Этот вопрос несколько раз поднимали, но другие министерства пока не активны.

