Автомобиль «Toyotа Land Cruiser» подарили представителю госорганов в СКО

Новости МТРК, Разное

21:35 17 Марта 2021

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Два здания в Петропавловске конфисковали у коррумпированного экс-чиновника и передали в коммунальную собственность. В департаменте госимущества и приватизации рассказали о самых интересных инцидентах.

Подарок от чистого сердца. По закону, если госслужащим вручают презент, они обязаны сдать его в департамент госимущества и приватизации. Блокноты, ручки, часы. Всё это банально. Североказахстанцы предпочитают нетривиальные подарки.

Айгерим Мукашева, корреспондент:


— Одному из госслужащих «спасибо» сказали коробкой конфет. Правда, просроченных. Видимо, благодарность всё-таки была не от всего сердца. Конфеты пришлось уничтожить. А вот в другом госоргане, клиенты более благодарные. Подарили… автомобиль. Toyotа Land Cruiser 2010 года выпуска оценили в 5 млн тенге.

Оформили договор дарения и передали на баланс госоргана, к сожалению, нам так и не сказали какого. Но автомобилем уже пользуются. Вот такой подарок от частного лица. А другой госструктуре вручили фотоаппарат стоимостью 300 тысяч тенге. Занимается департамент госимущества и приватизации также конфискатом. Как правило, это неплохой товар, но без документов. А значит контрабанда. Правда, таких сейчас мало из-за закрытых границ. Но интересные товары всё же встречаются.

Аман Турегельдин, руководитель департамента госимущества и приватизации СКО:

— Это снегоходы, автомашины, медицинские маски и спирт был передан, которые были конфискованы.Маски и спирт — это была контрабанда, которая была изъята без документов.  А мы в дальнейшем передали управлению здравоохранения, военному институту и госорганам.

Конфискат сначала предлагают госорганам. К примеру, снегоход, который изъяли у браконьеров, служит теперь не во вред, а на благо животному миру в национальном парке «Бурабай». Самый интересный конфискат, наверное, за последнее десятилетие — это два административных здания коррумпированного экс-чиновника.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Вот одно из них. На 1-ом этаже здания когда-то располагалась столовая «Айналайын», после «Central city cafe». Оказалось, что помещение выкупил экс-заместитель руководителя управления финансов. Тот самый, которого арестовали за хищение 500 млн тенге и обвинили в использовании бюджетных денег для приобретения недвижимости. Собственно вот она. Имущество конфисковали и передали в коммунальную собственность.

Планируют открыть художественную галерею. Ещё одно здание, конфискованное у экс-чиновника, детский центр по Жумабаева. Там облздрав хочет разместить филиал поликлиники. Два здания оценили в 230 млн тенге. Если же товар госорганам не нужен, его выставляют на аукцион. В 2020 провели 11 торгов. С молотка ушло товаров почти на 25 млн тенге. Зачастую, цены были намного ниже рыночных.
Ещё одно направление работы департамента — оптимизация площадей. Случалось, что в огромном помещении сидели по 2-3 специалиста. А в другом ведомстве теснились вдесятером. В 2018 году провели инвентаризацию, выявили 10 тысяч квадратных метров излишних площадей. Половину удалось оптимизировать.

Аман Турегельдин, руководитель департамента госимущества и приватизации СКО:

— В прошлом году благодаря этой работе у нас освободилось 3 здания площадью 1 307 квадратов, которые передали в районную коммунальную собственность.  Позволило в департамент юстиции переселить департамент внутреннего госаудита.  Они раньше многие годы арендовали у частника.

И тратили на это 6 млн тенге ежегодно. Сейчас платят только за коммунальные услуги. В этом плане хорошо себя зарекомендовал проект «Единый балансодержатель». 5 лет назад его запустили в министерстве финансов в рамках пилота. Суть такова: имущество всех подведомственных минфина передали одному комитету. Он стал в каком-то смысле завхозом 4 госорганов, которые теперь не беспокоятся о содержании зданий и автомобилей.

Аман Турегельдин, руководитель департамента госимущества и приватизации СКО:

— В каждом районе у нас есть коменданты, которые следят за работой организаций, т.е. подрядчиков, которые выиграли охрану, клининговые услуги, транспортное обслуживание. Данный проект эффективен в использовании госимущества.

А ещё позволяет сэкономить. Канцелярию, к примеру, оптом для 4 госорганов закупать выгоднее, чем для одного. Менее затратно и арендовать автомобили, а не покупать. Было бы неплохо, говорят в департаменте, если бы и другие госорганы подключились. Этот вопрос несколько раз поднимали, но другие министерства пока не активны.

Айгерим Мукашева

Читайте также

Фронт-офис по защите прав потребителей открылся в Петропавловске
Польский технолог провел мастер-класс для студентов Kozybayev University
Еще один вид денежной ответственности введут для предпринимателей
Текущая ситуация КВИ в регионе на 26.02.21
Получено экспертное заключение по общежитию
Личный приём граждан провёл руководитель Аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков
Аким области Кумар Аксакалов раскритиковал работу некоторых аграриев района М.Жумабаева
Повысить качество контента и усилить конкурентоспособность казахоязычных СМИ
380 тысяч тонн льготного дизельного топлива получат аграрии в 2021 году
В СК на госслужбе трудятся больше 2 тысяч женщин
Магазин здорового питания «Эко-лавка» предлагает североказахстанцам оценить их продукцию
Имена и фамилии на казахской латинице будут писать по новым правилам