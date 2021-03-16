Ядовитые игрушки обнаружены на прилавках СКО

Опасно для жизни! На прилавках областного центра, Есильского и Тимирязевского районов обнаружили игрушки, содержащие вредные для здоровья вещества. Норма ядов там была выше в 13 раз! Всего в прошлом году специалисты проверили пробы у 212 (двухсот двенадцати) игрушек, в половине случаев выявили различные нарушения.

На первый взгляд — безобидная кукла, которой не прочь позабавиться каждая маленькая принцесса. Однако, яркая упаковка таит в себе нешуточную опасность для здоровья. Содержащее здесь количество опасного фенола превышает норму в 13 раз. Попав на игровую полку, а то и в руки ребёнку такая игрушка может обернуться трагедией.

Данияр Оспанов- руководитель отдела контроля требований технических регламентов департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Химические вещества при превышении нормы они воздействуют токсично на организм. Вызывает у ребенка слезотечение, покраснение. При длительном контакте может быть приступ удушья. Также может ребенок стать бледным.



На столе — потенциально опасные экземпляры. Их специалисты нашли на прилавках магазинов игрушек в Есильском, Тимирязевском районах и в областном центре. А вот определить самостоятельно, по словам специалистам, что входит в состав игрушки, практически невозможно. Но тревожные сигналы заметить реально, если внимательно изучить упаковку.

Данияр Оспанов- руководитель отдела контроля требований технических регламентов департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— При выборе игрушек нужно учитывать свои свойства. Также необходимо изучить маркировку. Первое, что нужно сделать, это понюхать игрушку. Игрушка все равно имеет резкий запах, так как выделяет пары. Также изучить маркировку. Более подробно.

Однако, не всегда то, что написано на упаковке, соответствует действительности. В течение года специалисты отобрали 212 игрушек, из них 9 не прошли по токсикологическим требованиям и физико-химическим показателям.

Жанель Бисембаевой