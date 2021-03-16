Прошел 1 год с момента введения ЧП в Казахстане

Ровно год назад, 16 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Этот Указ Президента страны, а также еще один документ – о мерах по обеспечению стабильности функционирования государства, тогда позволили оперативно и в упрощенном порядке производить госзакупки, быстро принимать решения в условиях кризиса, в том числе и в налоговой сфере, поддержать граждан, которые в период карантина остались без дохода. Режим ЧП был снят 11 мая, но борьба с коронавирусом в стране и мире продолжается до сих пор.

Сейчас в Северо-Казахстанской области есть новая инфекционная больница.

И в отличие от алматинского госпиталя, северные морозы она выдерживает.

Александр Подсушкин:

— Тепло, уютненько, чисто. Всё новое. Жить хочется.



В остальных клиниках тоже — все, что нужно для лечения ковид-19. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и 5 кислородных станций. Создан стабилизационный фонд лекарств — и для стационаров, и для аптек, причем, как в областном центре, так и в районах.

Мурат Жакенов, директор ТОО «NordFarmMarket»:

— Были поставлены две основные задачи руководством области: сформировать запас, а также снизить цену.



Теперь в регионе 100%-ная оснащенность машинами скорой помощи. А еще — появились настоящие больницы на колёсах, для отдаленных сел. Цена ПЦР-теста снизила в два раза. И маски перестали быть дефицитом и предметом спекуляции. Теперь у них фиксированная цена в любой аптеке.

И это все — приходилось делать по ходу развития ситуации, когда проблема уже обострялась. Коронавирус застал Казахстан врасплох. А ведь встречали первые случаи ковид-19 в стране буквально тяжелой артиллерией.

11 марта 2020 года — ВОЗ официально объявляет пандемию коронавируса. В Казахстане — первые случаи подтвердят 13го.

И уже 16го Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вводит в стране чрезвычайное положение. Это позволяет более оперативно направлять финансовые средства на борьбу с пандемией и поддержку граждан.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

— Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено.



Тогда же аким области впервые выступает в телеэфире в формате экстренного заявления. Потом таких выступлений будет еще немало.

Петропавловск начинают мыть дезрастворами. Магистральные улицы, тротуары, скверы. Обрабатывают подъезды силами КСК. У входов в супермаркеты появляются дезинфекционные тоннели. Местная «Радуга» быстро понимает, что именно сейчас выгодно производить.

Дмитрий Шарапаев, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— До 30 тонн в месяц мы можем производить, фасовка от 5 литров до 0,25л.



Апрельский карантин — на максимальном уровне. Закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Все, кто может, на дистанционке. Никаких прогулок. Никаких несанкционированных поездок по городу тоже, все строго по делу.

Канат Алимжанов, командир батальон ДП СКО:

— Пока не наведем порядок, пока граждане не поймут, что нужно оставаться дома, это будет на постоянной основе.



На блок-постах круглосуточное дежурство — замер температуры и проверка документов. Их несколько вокруг Петропавловска, такие же стоят по всей области. Лишь спустя три недели в горакимате наконец-то начнут создавать единую базу сотрудников всех предприятий, кто имеет право работать в карантин, и интегрировать ее с полицейской базой «Сергек».

Что такое, действительно, сложная эпидситуация, мы узнаем гораздо позже. Но жесткого карантина, как в апреле, уже не будет. Все понимают — экономика этого не выдержит. Правда, рейды по выявлению нарушений установленных правил становятся регулярными. А штрафы увеличиваются в несколько раз.

Уже в начале этого года в Казахстане запустят приложение «Ашык», чтобы позволить бизнесу безопасно работать в условиях карантинных ограничений. Но только по официальным данным почти тысяча предпринимателей не смогли возобновить свою деятельность.

Первый случай коронавируса в области выявят лишь в конце марта. 168 подготовленных коек на всю область хватит за глаза. За месяц, когда в Петропавловске будет жесточайший карантин, в больницы попадут единицы. Каждый случай станут расследовать, изолировать контактных и даже закрывать на карантин целые подъезды.

Люди выздоравливают быстро, о серьезных случаях облздрав не сообщает. В опасность коронавируса, несмотря на заявления санитарных врачей, мало кто верит.

Из-за этой беспечности летняя волна коронавируса застигает казахстанцев врасплох.

— Сейчас коронавирус — это тот коронавирус, к которому нас готовили еще в январе.



Коронавирус уносит жизни. К началу июля уже 375 казахстанцев погибли от коронавируса. Президент объявляет 13 июля днем национального траура

В регионе быстро разворачивают дополнительные койки. В Петропавловске под это приспосабливают здание, прежде не медицинское. Но к следующей волне в стране и регионе готовятся уже тщательнее.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Мы существенно улучшили материальную базу по сравнению с весной и летом.



Да и люди стали осторожнее — болезнь совсем близко.

В феврале начинается вакцинация. Первыми — в качестве примера — прививаются высокопоставленные чиновники от медицины. В ампулах — российская вакцина спутник V. Ею прививают и первую группу — это медработники, у которых наиболее высокий риск заразиться ковидом. Одновременно запускают производство спутника на карагандинском заводе — это местная вакцина, но из российских компонентов. И она тоже уже доступна. Сейчас идет вакцинация не только медработников, но и педагогов, полицейских, госслужащих. К маю завершается заключительная стадия испытаний казахстанской вакцины — казковид ин. Минздрав заявляет о планах привить к концу года 6 миллионов человек.

Ульяна Ашимова, корреспондент:



— Минздрав приводит статистику, согласно которой лишь 10-15% пациентов формирует стойкий иммунитет к вирусу, остальные — рискуют заразиться повторно.

Единственное, что может позволить людям чувствовать себя в безопасности, это вакцинация. Пока темпы ее в республике только наращивают, о формировании коллективного иммунитета говорить еще рано. Так, что год спустя мы все еще вынуждены жить по правилам ковида. Хорошие новости все же есть — теперь в отличие от марта 2020-го эти правила нам известны.

Ульяна Ашимова