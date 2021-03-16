Начальник ДП СКО Марат Тулебаев подвел итоги за 2020 год

5 тысяч преступлений зарегистрировали в 2020-м году. Об этих и других результатах работы рассказал главный полицейский области Марат Тулебаев. Отчет проходил в онлайн -формате на официальных страницах в соцсетах Facebook и Instagram. Начальник департамента не только выступил с докладом, но и ответил на вопросы североказхастанцев.

Убийство, грабёж, хулиганство, вымогательство. В сравнении с прошлым годом уровень преступности в регионе снизился на 26%. Отчасти это последствия длительного карантина. Зато ограничительные меры создали благодатную почву для процветания интернет-мошенничества.

Марат Тулебаев, начальник департамента полиции СКО:

— Рост этот произошел на 118% из-за ограничений в работе привычных торговых домов и магазинов, потребительский рынок вынужденно переориентировался в сферу онлайн-покупок, через различные интернет-площадки. Этим поспешили воспользоваться злоумышленники. Бесконтактные преступления с использованием хитрых схем и информационных технологий раскрыть сложно, поэтому главенствующую роль в их недопущении мы отводим профилактике.



Речь шла и о ситуациях на дорогах. По итогам прошлого года количество ДТП снизалось на 12%. Но, в то же время возросли показатели тяжести их последствий. На 23% стало больше аварий с летальным исходом.

Марат Тулебаев, начальник департамента полиции СКО:

— Анализ причины аварийности показал, что основным фактором является низкая дисциплина водителей, пешеходов и состояние дорог. В регионе постоянно организуются рейдовые мероприятия по выявлению грубых нарушений ДТП. В выходные дни выставляются дополнительные маршруты.



Отчёт транслировался в прямом эфире на официальных страницах в соцсетах Facebook и Instagram. Много вопросов поступило от населения. Больше всего североказахстанцев волнует рост наркопреступности. В 2020 году зарегистрировано 183 нарушения, что на четверть больше показателей 19-го. Жаловались люди и на парковку возле детских садов и школ.

Анастасия Остертак