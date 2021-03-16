На этой неделе в регионе прогнозируют колебания температур от плюсовых до ниже нуля

Из-за этого снег начнёт активно таять, а с домов будут свисать сосульки и снежные шапки.

Чтобы не произошло несчастных случаев, крыши нужно вовремя очистить. Это зона ответственности председателей КСК и старших по дому. Тем, кто недобросовестно подойдёт к своим обязанностям, грозит штраф. Как и за несвоевременный вывоз снега с придомовой территории.

Анатолий Мишин, советник акима г.Петропавловска:

— Согласно правил благоустройства, утверждённых областным маслихатом, которые действуют на территории СКО, жители и председатели КСК должны вывозить снег со дворовых территорий. Приблизительно в 80 подъездах может проникать вода и заливать подвалы. У нас где-то 280 председателей КСК. Мы выслали уведомление, предупредили их о том, что они несут полную ответственность.

Айгерим Мукашева